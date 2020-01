Les Palestiniens ont-ils d'autres options?

Si dans un blogue on se permet bien souvent de réagir à chaud à des annonces, cette fois j’ai préféré attendre un peu pour vous proposer un angle différent.

Il est clair que Benjamin Netanyahou avait toutes les raisons d’afficher son plus beau sourire lors du dévoilement du plan de paix proposé par le duo Kushner-Trump. Il comporte bien peu d’irritants pour Israël et ces irritants ne sont pas permanents. On peut aisément en arriver à la conclusion que la proposition est inacceptable pour la Palestine.

En survolant les réactions sur la scène internationale et ici (voir le texte de Loïc Tassé ce matin), je suis tombé sur une voix discordante dans les pages du New York Times. Pour le chroniqueur Brett Stevens, la question est moins de savoir si le plan favorise plus Israël, mais plutôt de déterminer si les Palestiniens ne risquent pas de perdre plus en déclinant l’offre.

Même si Stevens est généralement critique de l’administration Trump, il est malgré tout associé à la faction néoconservatrice en matière de politique étrangère. À ses yeux, l’histoire serait une bonne conseillère dans ce dossier et les décideurs du côté palestinien auraient intérêt à s’en inspirer avant de tourner les talons.

Comme il a été pendant quelques années l’éditeur en chef du Jérusalem Post, sa connaissance des enjeux et du terrain a attiré mon attention. Selon sa lecture de la situation, presque chaque fois que les Palestiniens ont dit non à une offre depuis 1947, leurs intérêts en ont souffert.

Si Stevens convient du caractère partisan du plan Kushner-Trump et qu’il lui prête même des visées électoralistes pour Netanyahou et Trump (quelques gains auprès de la communauté juive en Floride par exemple), il avance que le plan actuel ne fait que confirmer ce que contrôle déjà Israël.

Au-delà des demandes et des arguments des négociateurs palestiniens, Stevens suggère que la population palestinienne se voit offrir concrètement des options qui peuvent être séduisantes. La reconnaissance d’un état indépendant, le retour de prisonniers ou des milliards de dollars en soutien économique constituent des gains significatifs.

On pourrait même ajouter à l’argumentaire que le monde arabe est divisé sur la question et que les États-Unis semblent placer les Palestiniens devant un fait accompli : ils sont vaincus, on ne viendra pas à leur secours, mais les États-Unis consentent malgré tout à leur tendre la main.

L’opinion de Stevens détonne dans un concert de critiques de l’entente. Si j’y vois pour ma part un déni des revendications majeures des Palestiniens, voir même l’expression d’un mépris pour des revendications historiques, je me demande combien de stratèges et de politiciens partagent l’analyse du chroniqueur.

Qu’en pensez-vous? On s’accroche au passé en espérant toujours une meilleure issue ou on tente d’améliorer le plan pour accéder aux milliards américains qui pourraient contribuer à stabiliser un État indépendant.

Vous accédez au texte de Stevens en cliquant ici .