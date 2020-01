Météo au Québec: froid intense et tempête de neige en fin de semaine

La fin de semaine s’annonce froide et enneigée sur le Québec.

Dès vendredi, le mercure plongera et la sensation de froid sera aggravée par le vent et l’humidité. Le ciel sera toutefois clair, hormis quelques nuages qui traîneront au-dessus de la région de Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Un avertissement de froid extrême a d’ailleurs été émis par Environnement Canada pour cette dernière région, tout comme la Côte-Nord et les régions plus au nord.

Il fera ainsi - 13 degrés à Montréal, avec une température ressentie de - 22, - 16 degrés à Québec (- 27), tout comme à Magog (- 24), - 18 degrés à Mont-Joli et à Gaspé (- 28), - 22 degrés à Dolbeau-Mistassini (- 30) ou encore - 19 degrés à Malartic (- 25).

Samedi, la neige et la poudrerie entreront en jeu jusqu’à dimanche matin. Un important système dépressionnaire devrait laisser sur le sol entre 10 et 20 cm de neige dans les vallées du Saint-Laurent et de l’Outaouais et dans les Laurentides et la Mauricie.

L’Estrie et la Beauce seront aussi touchées par la tempête, mais dans une moindre mesure.

De plus, les vents modérés à forts du secteur est causeront de la poudrerie localement, surtout dans les secteurs exposés comme la vallée du Saint-Laurent.

Les températures resteront froides, proches de celles de la veille.

Il faudra attendre dimanche pour voir le mercure remonter autour du point de congélation, mais avec des ressentis encore importants. Il faudra compter – 4 degrés à Longueuil (avec un ressenti de -11), - 1 degré à Sherbrooke (-7), - 6 degrés à Beauceville (- 10) ou encore - 8 degrés à Lévis (-12).