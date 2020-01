Président Bernie?

Comme nous l’avons constaté lors du dernier débat démocrate et dans les jours qui l’ont précédé, Bernie Sanders est résolument en mode attaque et il n’hésitera pas à jouer dur.

Non seulement a-t-il dirigé des attaques contre le meneur Joe Biden, mais il a également rompu le pacte de non-agression avec l’autre candidate progressiste Elizabeth Warren. Bernie Sanders continue d’engranger les contributions financières à un rythme plus soutenu que ses concurrents démocrates et de récents sondages lui permettent de croire en ses chances.

Si je crois toujours que le parti et les électeurs démocrates choisiront un candidat centriste, probablement Joe Biden, il serait imprudent de ne pas considérer les probabilités d’une victoire du sénateur du Vermont.

Malgré des positions qualifiées d’extrêmes aux États-Unis, Bernie Sanders tire son épingle du jeu dans les sondages menés dans des États pivots. En Floride, par exemple, il battrait Trump par une marge plus importante que celle de Joe Biden. Il pourrait aussi terminer devant le président sortant au Wisconsin. Les démocrates regagneraient la Maison-Blanche si ces deux États basculaient une fois de plus dans le camp démocrate.

Le journaliste du New York Times David Leonhardt intitulait justement sa chronique d’hier «President Bernie». Le journaliste n’est pas un partisan du candidat socialiste, à qui il reproche d’exagérer ses appuis tout en refusant de condamner les excès d’agressivité de certains de ses partisans.

Il reconnaît cependant au sénateur du Vermont de grandes qualités, parmi lesquelles on retrouve sa discipline rigoureuse et ses profondes convictions. Personne ne remettrait en question son désir sincère de corriger les iniquités de l’économie américaine. Difficile de trouver un meilleur chevalier pour mener la lutte de la classe moyenne et des exclus du système.

Si je vous laisse juger du réalisme et du caractère pratique des grandes politiques de Sanders, je ne peux que vous encourager à le suivre dans le parcours des caucus et primaires.

Non seulement Bernie conserve-t-il des chances d’être le candidat démocrate pour 2020, mais il faudra également avoir l'œil sur lui s’il ne l’est pas. J’ai encore en mémoire son appui très timide à Hillary Clinton et son manque de conviction quand il a appelé ses partisans à se rallier également.

C’est une évidence, les démocrates ne peuvent se permettre de se déchirer ou de ne pas «faire sortir le vote». C’est le prix à payer pour vaincre un candidat aussi fort que Donald Trump.