Ratés de son système de réservation: à quand un retour à la normale chez Air Canada?

Depuis plusieurs semaines, Air Canada fait face à une véritable avalanche de plaintes de ses clients à cause de ratés informatiques. Certains d’entre eux ont même dû attendre jusqu’à six heures avant de parler à un représentant du service à la clientèle.

• À lire aussi: Le grand patron d’Air Canada se sauve des médias

• À lire aussi: Depuis l’adoption de la charte des droits des voyageurs: Air Canada est le champion des plaintes

Le transporteur aérien n'est, à cet effet, pas encore parvenu à corriger son nouveau système de réservation. Des clients se plaignent d'avoir été facturés en double, d'autres de n'avoir reçu aucun billet après avoir payé et on ignore encore quand les choses reviendront à la normale.

«Je pense que ce n'est pas acceptable pour une compagnie nationale», juge Mehran Ebrahimi, professeur à l’UQAM et spécialiste de l’industrie aéronautique.

«Comment ça se fait qu'on n'a pas prévu le coup et qu’on n'a pas vu plus de ressources supplémentaires pour prévoir ce genre de situation», s’interroge l’expert, ajoutant que l’improvisation est un peu une «tradition» chez Air Canada.

Une porte-parole de l’entreprise a confirmé à TVA Nouvelles par courriel l’existence du problème, mais assure que «des efforts sont déployés».

Plus tôt cette semaine, Calin Rovinescu, le président et chef de la direction d'Air Canada, a esquivé les questions des journalistes, fuyant littéralement devant les caméras.

Allez voir ailleurs, suggère un spécialiste

La situation est telle que Jacob Charbonneau, le président-directeur général et cofondateur de volenretard.ca, suggère carrément aux voyageurs d’opter pour une autre ligne aérienne à court terme, «le temps que Air Canada règle ses problèmes».

«Au moins, on va pouvoir avoir un service et on va pouvoir parler avec quelqu'un», soutient M. Charbonneau.