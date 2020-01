Un avant-goût de la prochaine saison

Même si nous venons à peine d’entrer dans l’hiver, il est temps de penser à préparer la prochaine saison de pêche ou de chasse. Une des meilleures façons de le faire, c’est de profiter de la tenue du Salon national de la pourvoirie chasse et pêche qui se déroule, cette fin de semaine, au Complexe Capitale Hélicoptère.

« C’est une occasion unique pour les amateurs de planifier leurs excursions où ils le veulent et quand ils le veulent surtout, parce qu’ici, les livres de réservations sont vides ou presque », explique le promoteur de l’événement, M. Gaétan Mondou.

« Nous avons réuni sous un même toit des pourvoyeurs, des spécialistes du domaine, des gens du monde nautique, tout ce qui tourne autour de la chasse et de la pêche. Comme c’est le premier salon de la saison, les amateurs ont vraiment le choix sur tous les plans. »

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Des nouveautés, il y en a plus d’une au salon. Si vous vous rendez au kiosque de la Sépaq, vous pourrez rencontrer Francis Desjardins, de la réserve Saint-Maurice, qui vous expliquera la renaissance du secteur Dunbar.

« Nous allons refaire entièrement le secteur avec quatre nouveaux chalets pouvant accueillir de deux à six personnes. C’est un peu notre petit Wessonneau pour la pêche, avec des truites mouchetées d’une demi-livre en moyenne. »

Des représentants de toutes les réserves fauniques et de la Sépaq Anticosti seront aussi au kiosque. Les gens de la réserve des Laurentides vous expliqueront les festivités du 125e anniversaire de ce territoire unique.

MABEC

Fidèle à ses habitudes, Louis Laurin, de la pourvoirie Mabec, ne se laisse pas décourager facilement. Avec l’arrêt des opérations d’Air Saguenay, il perdait l’accès à son territoire pour les pêcheurs. Il a conclu une entente avec Air BCN Express. Tous les pêcheurs qui veulent visiter ce territoire de truites mouchetées trophées seront transportés dans un Cessna Caravan 208 amphibie entre Sept-Îles et les sites de pêche de la pourvoirie.

« Je vais pouvoir honorer mes réservations et faire en sorte que les pêcheurs vivent la meilleure expérience de pêche possible chez nous. Cet appareil est le plus moderne, fiable et sécuritaire, dans sa catégorie », a-t-il souligné.

DANS LES ALLÉES

Présent dans tous les salons et très visible avec sa maquette de la tête d’un éléphant grandeur nature, Mario Huot a ajouté une corde à son arc cette saison. Depuis le 5 janvier dernier, il est l’animateur d’une nouvelle émission diffusée sur TVA Sport. La série, intitulée Roadhunt.tv, vous fera découvrir les meilleurs coins de chasse de cet expert, qui vous promènera entre autres en Afrique, au Yukon, en Argentine et bien plus, dans des endroits qui font rêver.

La région de Charlevoix est bien représentée avec le Club des Hauteurs, le lac Croche, la pourvoirie Humanité, le Domaine Le Pic Bois, le club Trois Castors, le club Bataram et de nombreux autres.

Plusieurs destinations des monts Valin sont aussi au salon avec, entre autres, le lac Laflamme, la pourvoirie de l’Ours Brun, le Poulin de Courval et la pourvoirie Monts-Valin Du Archer.

Vieux routier, Réal Massé est toujours fidèle au poste avec ses forfaits spéciaux de pêche avec services complets et des prises de grande qualité.

Pour les amateurs de pêche du doré, de nombreuses pourvoiries sont aussi au rendez-vous. Par exemple, il y a le montagnard, le Camp Copper, la pourvoirie Chibougamau, les Chalets Gouin.

Si vous désirez découvrir le lac Ontario, en ayant recours aux services d’un expert reconnu, faites un arrêt au kiosque de Mister T. Stéphane Tremblay a plus d’un tour dans son sac pour vous permettre de vivre une aventure exceptionnelle.

La Mauricie n’est pas en reste avec la pourvoirie Némiskau, le lac Oscar, la pourvoirie J.E. Goyette, la pourvoirie Le Rochu et la Seigneurie du Triton parmi les pourvoiries de la région.

Pour la Côte-Nord, de très bons territoires avec la pourvoirie Chez Pelchat ou le club Lac des Sables et Paradis.

Le monde du nautisme est aussi très bien représenté avec les experts de Pro Performance, de Dion Moto et de Pomerleau les bateaux.

Conseils d’experts

Vous avez donc un éventail d’experts très importants à votre portée, tous sous un même toit. En plus des destinations et du monde nautique, il y a aussi des spécialistes en accessoires, comme Batterie Expert de Beauport et les gens d’Écotone Beaupré. Le guide Bruno Morency est aussi sur place pour vous donner des conseils et vous présenter sa nouvelle gamme de leurres de pêche.

Le salon ouvre tous les jours à 9 h. Le coût d’entrée a été fixé à 8 $. Votre billet est valide pour toute la durée du salon. Le stationnement est gratuit.