Une intersection jugée dangereuse

Tous deux happés par une voiture qui a embouti une résidence mercredi soir, Cyril Garneau et sa conjointe enceinte dénoncent l’inaction de la Ville de Québec déjà bien au fait des problèmes de sécurité à cette intersection jugée dangereuse.

Pas moins de 111 véhicules ont été impliqués dans une collision au coin de la 4e Avenue et de la 18e Rue entre 2011 et 2016 selon des statistiques de la SAAQ.

L’accident de mercredi viendra gonfler les chiffres, en attendant les changements annoncés par la Ville de Québec.

Photo Jean-François Racine

Cyril Garneau s’en tire avec une côte fracturée, tandis que sa conjointe conserve de leur mésaventure plusieurs ecchymoses, quelques points de suture et une légère commotion cérébrale. « Je n’ai aucun souvenir », dit-elle au sujet de la collision. Son fœtus de 19 semaines se porte bien d’après les examens médicaux.

Moment terrifiant

Le couple rentrait à pied à la maison au moment de l’impact.

« Nous n’étions même pas engagés dans l’intersection. Elle a fait un vol plané de quelques mètres. C’était vraiment terrifiant de la chercher dans la neige. Pendant cinq secondes, je pensais qu’elle était morte. Heureusement, elle va bien et le bébé aussi », explique le futur père soulagé. Sa conjointe arrive même à sourire malgré la douleur.

Dans les circonstances, difficile de ne pas penser à l’accident qui a coûté la vie à Marie-Pier Gagné, cette jeune femme enceinte heurtée en 2016 devant le CHUL.

La Ville de Québec a dévoilé une série de mesures pour tenter de réduire le nombre d’accidents sur la 18e Rue, mais le plan d’action ne suffira pas à contrer les excès de vitesse, ont soulevé des résidents de Limoilou en avril 2019.

Photo Jean-François Racine

« Le carrefour est encore prioritaire pour le plan 2020-2024, mais il n’y a pas d’échéancier précis. Pour nous, c’est une malchance. Ça arrive. Je ne suis pas en colère contre l’automobiliste, mais bien contre la Ville. On est deux blessés légers, c’est vrai, mais je ne me sens pas léger depuis deux jours », a ajouté M. Garneau.

Entre 2013 et 2017, la Ville affirme que 85 véhicules ont été impliqués dans 41 accidents au total sur toute la longueur de la 18e Rue.

Pas d’échéancier

À court terme, outre une surveillance policière accrue, on souhaite installer les têtes de feux sur potences afin d’améliorer la perception des feux. À long terme, le projet est d’élargir les trottoirs sur la 18e Rue et de réduire la largeur de la chaussée. La Ville a écarté toute solution musclée, comme l’implantation de voies réservées aux autobus et l’idée d’un carrefour giratoire.

Le conseil de quartier de Lairet avait d’ailleurs adopté une résolution à cet effet dès 2017. Son président Yan Turgeon espère obtenir bientôt un échéancier plus précis.

« Cette intersection est identifiée comme problématique. On est satisfait que la Ville arrive avec des solutions concrètes, mais l’enjeu maintenant, c’est l’échéance », termine-t-il.