SANSFAÇON, Andrée



Au centre d'hébergement Hôpital Jeffery Hale, le 6 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Andrée Sansfaçon, fille de feu madame Denise Cameron et de feu monsieur Omer Sansfaçon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles immédiatement après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, Hélène Lefebvre sa conjointe; son frère Jean-Raymond; ses neveux et ses nièces, ainsi que ses ami(es)en particulier Suzanne Vincent et Julie Lehoux. La famille remercie tout spécialement le personnel soignant du 6e étage du Jeffery Hale pour les soins prodigués à Andrée au cours de toutes ces années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec,1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.