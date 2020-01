TREMBLAY, Marcel



À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 15 janvier 2020, à l'âge de 87 ans 8 mois, est décédé monsieur Marcel Tremblay, époux de dame Jacqueline Clouet. Natif de Château-Richer, il était le fils de feu dame Rose Gingras et de feu monsieur Gérard Tremblay. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Outre son épouse Jacqueline, monsieur Tremblay laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Manon Boiteau) et Michel (Suzie Boiteau); ses petits-enfants: Émilie (Keven L'Espérance), Gabriel (Alexandra Laliberté), Audrey-Anne et Maxime; sa belle-sœur Simone Labbé; son beau-frère André Latulippe, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère René et ses sœurs: Rose (Robert Tremblay) et Rita (Roger Laquerre); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Clouet: Roland, Jean-Charles, Rosette, Louis-Georges et Thérèse. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital Général de Québec pour les bons soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de