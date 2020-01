BERNATCHEZ, Carole



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 12 janvier 2020, à l'âge de 60 ans, est décédée dame Carole Bernatchez. Native de l'Anse-Pleureuse en Gaspésie, elle était la fille de dame Andréa Bernatchez et de feu monsieur Roland Bernatchez. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses enfants: Andrée (Jean-François Beaudoin), Mathieu (Mélanie Duperron) et leur père Robert Trudel; ses petits-enfants: Sofia et William; sa sœur Marie-Line; sa belle-sœur Suzanne Auger (feu Yvan); ses tantes: Johanne (feu Alain Rivard) et Lina (feu David Bernatchez); sa filleule Annie; son neveu Frédéric; sa grande-amie Francine Dubois; sa belle-famille Trudel, ainsi que ses autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Québécoise du cancer. Site : www.fqc.qc.cq tél. : 1-877-336-4443. Les funérailles sont sous la direction de