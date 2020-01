Anthony Cirelli : prochaine vedette du Lightning?

À 22 ans, l’attaquant ontarien Anthony Cirelli continue de s’établir dans la Ligue nationale de hockey avec le Lightning de Tampa Bay.

Ayant réalisé son premier tour du chapeau en carrière dans une victoire de 7 à 1 du Lightning face aux Jets de Winnipeg vendredi, Cirelli a été célébré par ses coéquipiers qui l’ont attaqué avec un peu de crème à raser au terme du match.

«Ils étaient vraiment excités, a réagi le jeune homme, cité sur le site web de la LNH. J’ai encore de la difficulté à entendre car j’ai encore de la crème à raser dans une oreille, mais j’ai du plaisir avec ça. Je me sens bien.»

Cirelli, qui disputait sa 147e rencontre en saison régulière, a touché la cible deux fois en première période avant de compléter son tour du chapeau à la régulière au troisième tiers. Sur son troisième but, il a profité d’un bond favorable sur le bâton du défenseur adverse Dmitri Kulikov.

«Évidemment, c’est très spécial, a commenté Cirelli. C’était mon premier (tour du chapeau) et c’est quelque chose dont je vais me rappeler pour le reste de ma vie. Ça n’arrive pas souvent dans cette ligue. Donc, je vais prendre tout ce qui passe.»

Un bel apport offensif

Cirelli compte maintenant 12 buts et 21 mentions d’aide pour un total de 33 points en 47 rencontres depuis le début de la saison. Il est ainsi en voie de surpasser sa récolte de 39 points obtenue à sa première campagne complète, en 2018-2019.

L’apport offensif de Cirelli est intéressant, d’autant plus que son temps d’utilisation sur le jeu de puissance est limité avec le Lightning derrière les Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Brayden Point et Alex Killorn. De son côté, Cirelli est davantage mis à contribution en infériorité numérique pour le moment.

Récemment utilisé avec Ondrej Palat et Tyler Johnson sur le deuxième trio du Lightning, ce choix de troisième tour au repêchage de 2015 en profite pour se signaler de plus en plus. Il a obtenu six points à ses trois derniers matchs.