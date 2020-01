GAGNON, Paul-Henri



Au CISSS CA Saint-Georges, le 10 janvier 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Paul-Henri Gagnon, époux de dame Annette Groleau. Il demeurait à Saint- Joseph-de-Beauce.La famille recevra les condoléances au funérarium de ladimanche le 19 janvier de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30, lundi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Roger (France Lajoie), Maurice (Lyne Lessard), Gaston (Andrée Cloutier), Pierre (Dany Labbé), Lucie (Guy (Joe) Bernard), Richard, Marc (Guylaine Poulin) et Marie-Claude (Martin Cadoret); ses 12 petits-enfants et ses 12 arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Marguerite (feu Appolinaire Jacques), feu Adrien (feu Monique Poulin), Jeannine (feu Philorum Jacques), Joseph (Huguette Pouliot), Monique (Marcel Boivin), Émilienne (feu Armand Cloutier), Hortense (Onil Lessard), François (Noëlla Michaud) et Gérald (Marcelle Maheu). Il était le beau-frère de feu Yvonne (feu Albert Poulin), feu Émérentienne (feu Philippe Roy), feu Antoinette (feu Léo Fortin), feu Bernadette (feu Henri Gagné), feu Gérard (feu Irène Poulin, feu Blanche Veilleux), feu Léo (feu Germaine Giguère), feu Valérien (feu Ida Giguère), feu Marie-Claire (feu Andréa Gagné), feu Paul-Henri (Rollande Roy), feu Sr. Rita, feu Irène (feu Hector Gagné) et Simone (Edouard Gagné). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier la Dre Catherine Jacques et la Dre Nancy Hébert pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Joseph).