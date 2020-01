BRUNEAU, Jacqueline Thimineur



À l'Hôpital Laval (IUCPQ) au département de pneumologie de Québec, le 7 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Jacqueline Thimineur, épouse de monsieur Daniel Bruneau. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de service religieux. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Michel (feu Gaétane Pineault), Yvan (Manon Laframboise), Renald, Sylvain (Marlène Turgeon); ses petits-enfants: Gaétan Ferland et Louisette Bruneau, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel aux urgences et au département de pneumologie de l'Hôpital Laval (IUCPQ) de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie et de pneumologie du Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8, téléphone: (418) 656-8711, courriel: info@fondation-iucpq.org, iucpq.qc.ca.