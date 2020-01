BÉLANGER, Eliude



Au Centre d'hébergement Saint-Casimir, le 14 janvier 2020, à l'âge de 97 ans, est décédé monsieur Eliude Bélanger, époux de feu madame Gertrude Bédard. Il demeurait à Saint-Casimir. Il n'y aura pas de rencontre pour les condoléances.sous la direction duMonsieur Bélanger était le frère et le beau-frère de: feu Colette (feu Victorin Naud), feu Joseph (feu Fernande Gendron); feu Louis Bédard (Jeanne Douville), feu Camil, feu sr Lydia, feu Gemma (feu Simon Sauvageau), feu Edith (feu Melville Dusablon), sr Bibiane, feu Marie-Berthe, feu Evariste (feu Noëlline Chevalier), feu Emmanuel (Pierrette Bertrand), feu Gaston (Gaétane Pelletier), feu André (Fernande Perreault), Jeannine, Clément (Jocelyne Tellier). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du Centre d'hébergement Saint-Casimir pour les bons soins prodigués ainsi que tous les bénévoles pour leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca