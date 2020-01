Bonhomme au resto

Ne soyez pas surpris de voir Bonhomme dans les restaurants de Québec et de Lévis, aujourd’hui (de 9 h 30 à 13 h et de 17 h 30 à 21 h) et demain (de 9 h 30 à 13 h), afin de mousser la prévente de l’effigie du Carnaval de Québec, qui se termine dimanche. L’Effigie, qui donne accès aux activités des trois sites carnavalesques et aux événements musicaux, est disponible en ligne et dans les succursales Couche-Tard participantes. Les enfants de 12 ans et moins ont accès gratuitement à toutes les activités, sans Effigie.

Dans les coûts

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, les membres du conseil municipal et les représentants du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec ont procédé, le 15 janvier dernier, à l’inauguration officielle du Complexe aquatique multifonctionnel de Lévis. Les coûts de réalisation de cette infrastructure récréative, la plus grande jamais construite à Lévis, sont conformes à l’enveloppe budgétaire de 35,5 M$ consacrée à ce projet financé par les trois paliers de gouvernement. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Stéphanie Lachance, adjointe parlementaire du ministre de la Famille et députée de Bellechasse ; Gilles Lehouillier, maire de Lévis ; Isabelle Demers, conseillère municipale du district Villieu (Saint-Nicolas) et présidente de la Commission consultative de l’activité physique, du sport et du plein air ; l’honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor et député de Québec et Marc Picard, premier vice-président de l’Assemblée nationale et député des Chutes-de-la-Chaudière.

Joyeux Tumulte

Une magnifique œuvre sculpturale trône au plafond du hall d’entrée du Complexe aquatique multifonctionnel de Lévis. Réalisée par l’artiste de Québec Laurent Gagnon, l’œuvre intitulée Joyeux Tumulte (photo) a été sélectionnée lors d’un concours géré par le ministère de la Culture et des Communications en collaboration avec la Ville de Lévis. L’artiste s’est inspiré de la vie aquatique pour créer une œuvre bleu-vert de forme organique qui rappelle les algues ondulantes, représentant un mouvement sous l’eau. Le poids total de cette installation est de 600 livres (272 kg).

Toujours fidèle au poste

Bonne fête à l’un de mes plus fidèles lecteurs, Richard Ouellet, maire de Saint-Simon-de-Rimouski de 1977 à 2001, qui célèbre aujourd’hui ses 86 ans. M. Ouellet, qui possède une impressionnante collection de photos avec des célébrités, s’est proclamé depuis longtemps partisan numéro 1 du regretté Jean Béliveau du Canadien de Montréal. Sur la photo, prise en mai 2009 à la Place des arts à Montréal, Richard Ouellet est en compagnie de la grande actrice américaine et maintenant activiste Jane Fonda, qui a eu 82 ans en décembre 2019.

Journée chanceuse

Félycia Robitaille, étudiante en Technique juridique au cégep Garneau et qui caresse le rêve de devenir avocate depuis qu’elle est toute petite, célèbre aujourd’hui son 18e anniversaire de naissance. Toute sa famille lui souhaite une merveilleuse journée. 18 ans, le 18, sa journée de chance ?

Anniversaires

Denise Bombardier, animatrice, chroniqueure et auteure... André Éverell, publicitaire, Everell Innovation de Québec... Brian Gionta, joueur de hockey américain de la LNH (15 saisons dans la LNH) 41 ans... Maxime Bernier, ex-député de Beauce, fondateur et actuel chef du Parti populaire du Canada, 57 ans... Mark Messier, joueur de la LNH de 1979 à 2004, 59 ans... Kevin Costner, acteur américain, 65 ans.

Disparus

Le 18 janvier 2019. Gilles Paquet , 82 ans, économiste et professeur émérite à l’Université d’Ottawa et formateur au Collège des administrateurs de sociétés... 2018. Martine Époque, 75 ans, professeure de danse et chorégraphe canadienne... 2017. Guy Royer, 70 ans, ex-directeur général de la Fondation du Grand Chemin et de Desjardins Sécurité financière... 2016. Pierre Desruisseaux, écrivain et poète québécois... 2016. Glenn Frey, 67 ans, chanteur et membre fondateur du groupe The Eagles... 2015. Dallas Taylor, 66 ans, batteur américain (Crosby, Stills, Nash & Young)... 2011. Marcel Marlier, 80 ans, illustrateur belge (Martine)... 2011. Robert Sargent Shriver Jr., 95 ans, homme politique démocrate américain... 2010. Kate McGarrigle, 63 ans, auteure-compositrice-interprète... 2000. Pierre Labelle, 58 ans, humoriste, comédien et chanteur... 1993. Simone Monet-Chartrand, 73 ans, épouse du syndicaliste Michel Chartrand.