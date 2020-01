VÉZINA, Clément, CSV



Le frère Clément Vézina, clerc de Saint-Viateur, est décédé au centre Champagneur de Joliette, le 16 janvier 2020, à l’âge de 89 ans, dans sa 70e année de profession religieuse. Né à Lauzon, le 6 janvier 1931, le frère Vézina a prononcé ses premiers voeux, le 15 août 1949. Au lendemain de sa profession, le frère Vézina a enseigné dans diverses écoles, spécialement au Collège de Matane. En 1963, il entreprend des études en lettres à l’Université Laval de Québec, puis à l’Université de Rennes, à Paris. À son retour, il travaille au Cégep de Lauzon avant de s’engager dans un projet pastoral à Lejeune (JAL). Membre du conseil provincial du Saint-Laurent de 1980 à 1984, le frère Vézina passera ensuite une année à l’Institut Catholique de Paris avant de s’engager dans un projet missionnaire en Haïti. Il y travaillera de 1985 à 1990, puis de 1995 à 1998. Il consacrera ses dernières années en éducation au collège Bourget de Rigaud comme aide pédagogique, puis aux archives et à la bibliothèque. En 2014 sa santé l’oblige à se retirer à notre infirmerie du Centre Champagneur à Joliette où il vient de décéder. L’ont précédé dans la maison du Père ses parents Ulric Vézina et Yvonne Bilodeau, ses soeurs et frères: Madeleine n.d.b.c., Roger (feu Ethel Bélanger), Jeannette (feu Roméo Bissonnette), Robert (feu Henriette St-Hilaire, Réal, Yvette n.d.b.c.. Il laisse dans le deuil son frère Claude (Yvette Jean), sa belle-soeur Madeleine Laverdière, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Le frère Clément Vézina sera exposé à lade 19 h à 21 h; une célébration de la Parole aura lieu à 19 h 30.suivies de l’inhumation au cimetière de la Congrégation, à Rigaud.