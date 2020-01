FORGUES, Alain



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 15 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Alain Forgues, époux de feu dame Claire Saint-Cyr Forgues, fils de Juliette Lachance et de Omer Forgues. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 16 h à 17 h 15.L'inhumation aura lieu au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses fils: Denis et Richard; ses petits-fils: William et Charles; son frère et sa sœur: Ronald (Lyne Grenier) et Betty (Gilles Samson); ainsi que plusieurs autres cousins, cousines, neveux, nièces, parents, ami(e)s et de nombreux collègues. La famille tient à remercier tout le personnel des soins intensifs de l'Hôpital Saint-Sacrement pour leur présence chaleureuse, leur disponibilité, le dévouement dont ils ont fait preuve et pour les bons soins prodigués. Ils ont fait preuve d'une grande délicatesse par leur contact personnel, respectueux et très humain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385 www.fondationduchudequebec.org et à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant-Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385 www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.