GAGNÉ, Joachim



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 12 janvier 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Joachim Gagné, conjoint de dame Ginette Roussin, fils de feu Aimé Gagné et de feu Alma Dumont. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lale jeudi 23 janvier 2020 de 18 h 30 à 21 h etde 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Ginette; ses enfants: feu André, France (André Pilon), Claire, Martine (feu Martin Beyer) et Simon, la mère de ses enfants Danielle Cloutier; ses petits-enfants: Nicolas, Marc-André, Dominic, Catherine et Mikaël; ses arrière-petits-enfants: Melyza, Jérémy, Chloé, Lilya, Marilyn et Ashley: ses frères et sœurs: Raymond (Suzanne Guay), Joseph (feu Irène Gendron), feu Paul, (Louise Guay), Monique, feu Pierre (feu Micheline Nobert), feu Edmond (Huguette Morisette), Évangéline, feu Jacques, feu Bernard, François (Léna Lafrenière) et feu Denis (Céline Gagnon); les membres de la famille Roussin: feu Roger (Ida Taylor), Jean-Claude (Hélène Foisy), Louise (Jean-Luc Dion), Serge (Christine Lacombe) et Richard (Anita Lacroix): ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir de la Rivière et de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur de de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec QC, G2J 1B8 ou à la Fondation de l'IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec QC, G1V OB8.