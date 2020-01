ST-PIERRE, Janyne



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 janvier 2020, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédée madame Janyne St-Pierre, fille de feu dame Régina Cloutier et de feu monsieur Antonio St-Pierre. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle laisse dans le deuil son fils Christian Pelletier, sa fille Sandra Pelletier; ses petits-enfants: Vanessa Tanguay, Timothy Pelletier, Daphné Pelletier et Zoe Pelletier; ses frères et sœurs: feu Gaston, feu Monic, feu Stella, feu Roland, feu André, Nicole et Michel (Jocelyne Tremblay). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc Tél: 418 525-4385 Courriel: fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web: www.fondationduchudequebec.org.