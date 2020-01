Guay et Lafrenière mènent l’Océanic à la victoire

RIMOUSKI | Nicolas Guay a marqué trois buts dans les 10 premières minutes du jeu et Alexis Lafrenière a amassé quatre passes pour mener l’Océanic de Rimouski à un gain de 5-0 sur le Titan, ce samedi à Bathurst, tandis que le gardien Creed Jones a blanchi l’adversaire pour un deuxième match consécutif.

Après une performance moins étincelante qu’à son habitude vendredi, l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, a offert à Lafrenière de prendre congé, mais le capitaine a insisté pour jouer. «Il m’a dit: "je me reposerai dimanche et lundi". Il a répondu avec quatre points. J’ai voulu créer une nouvelle dynamique et cela a fonctionné», a répondu l'entraîneur à propos de sa décision de le faire jouer avec Guay et Nathan Ouellet.

«Notre gestion de la rondelle était bien meilleure et nous avons utilisé notre vitesse. C’est une belle performance collective et Jones a été très solide, surtout en 3e période. Il a accordé un seul but en trois matchs depuis son acquisition», a ajouté le pilote de la formation rimouskoise.

Départ canon de l’Océanic

L’Océanic a amorcé le match en lion, marquant trois buts en 10 minutes pour chasser le gardien partant du Titan Félix-Anthony Éthier de la rencontre. Il a accordé trois buts sur 13 lancers. Jumelé à Alexis Lafrenière et Nathan Ouellet en début de match, Nicolas Guay a marqué les trois premiers buts de l’Océanic, dont deux préparés par Lafrenière. Le capitaine a servi toute une passe de dernière le filet à Nathan Ouellet dans l’enclave, qui a souhaité la bienvenue à Tristan Bérubé avec son 12e de la saison.

Le Titan a mieux paru en deuxième période, durant laquelle l’Océanic a un peu levé le pied avec une avance de quatre buts. Les visiteurs ont exercé plus de pression en fin d’engagement.

Le gardien de l’Océanic, Creed Jones, a été solide en début de troisième période avant que Frédéryck Janvier ne profite d’une savante mise en scène de Lafrenière pour marquer un 5e but pour la troupe de Serge Beausoleil, une 4e passe pour le capitaine.

En bref

L’Océanic comptait sur le retour au jeu de l’attaquant Frédéryck Janvier remis d’une blessure. Luka Verreault a cédé sa place. Dmitri Zavgorodniy est toujours sur la touche, tandis que les défenseurs Philippe Casault et Brandon Casey étaient à nouveau retranchés. L’Océanic rendra visite aux Voltigeurs mercredi, à Drummondville.