La Banque Nationale veut son crédit d’impôt

La Banque Nationale veut pouvoir offrir aux investisseurs québécois un crédit d’impôt similaire à ceux des fonds des travailleurs de Fondaction et du Fonds de solidarité FTQ, a appris Le Journal.

« C’est une première, nous n’avons pas ce type de fonds. Mais effectivement, l’idée est semblable aux autres fonds », a confirmé au Journal le v.-p. affaires publiques et responsabilité sociale de la Banque Nationale, Claude Breton.

Au Québec, Fondaction, Fonds de solidarité FTQ ou encore Capital régional et coopératif Desjardins proposent ce type de crédits d’impôt qui peut aller jusqu’à 35 % pour favoriser la création d’emploi chez nous.

Par exemple, en investissant 3000 $ dans le Fonds de solidarité FTQ et 2000 $ dans Fondaction, on obtient un crédit d’impôt de 1600 $, illustre la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques (CFFP) de l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke.

Lobbyisme

Or, Le Journal a appris que la Banque Nationale cogne maintenant à la porte des ministères de l’Économie et des Finances du Québec du gouvernement Legault pour pouvoir offrir ce même type d’avantage fiscal à ses épargnants.

« C’est un projet qui a fait l’objet d’une seule présentation auprès de fonctionnaires du gouvernement, sollicitée par nous.

Il est ainsi trop tôt pour avoir une vue des paramètres possibles ou pour qualifier l’intérêt reçu par le projet », a précisé le v.-p. de la Banque Nationale, Claude Breton.

Mondialisation, entrepreneuriat féminin, lutte aux changements climatiques... la banque valorisée à près de 25 milliards $ à la Bourse de Toronto veut avoir ce nouveau véhicule pour toucher aux « enjeux sociaux ou économiques importants ».

« Nous visons un crédit d’impôt pour les détenteurs (pas pour nous, c’est le détenteur qui récolterait le crédit d’impôt) qui serait moindre que les autres fonds fiscalisés, notamment en raison de la nature des entreprises soutenues, pouvant être en région ou pas », a précisé le haut dirigeant de l’institution financière.

Rappelons que ces crédits d’impôt sont financés à même les coffres de l’État. Leur dépense fiscale s’est élevée à 155 millions $ au fédéral (2018) et à 161 millions $ au provincial (2017), détaillent des documents d’analyse de la CFFP de l’Université de Sherbrooke.