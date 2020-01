La neige s'en vient!

Plusieurs régions du Québec auront droit à une deuxième bordée pendant la fin de semaine.

Le froid laissera progressivement place à des températures plus clémentes samedi sur la province. Le mercure devrait atteindre -15 degrés à Montréal et un ressenti de -25 à cause du refroidissement éolien. Dimanche sera un peu plus chaud avec des températures maximum de -8.

Les flocons commenceront à tomber sur la métropole à partir de samedi après-midi. On attend des accumulations de 10 à 15 centimètres en plus de deux à quatre centimètres supplémentaires le lendemain. La poudrerie devrait compliquer la conduite.

Le matin sera généralement ensoleillé et glacial à Québec samedi matin, où des températures de -16 sont attendues (ressenti de -34 Celsius). Environnement Canada prévient de risques d’engelures.

Le ciel s’ennuagera au cours de la journée et la neige commencera à tomber en début de soirée, pour un total de 5 à 10 centimètres.

Le soleil devrait faire son retour dès le début de la semaine.