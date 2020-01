Le week-end culturel de Brigitte Lafleur

Quel est le prochain film qui vous irez voir ?

Je suis curieuse de voir le film de Marc di Domenico, Le regard de Charles, qui est un documentaire sur Charles Aznavour avec la voix de Romain Duris qui joue les pensées d’Aznavour sur les images que le chanteur légendaire a tournées. C’est la chanteuse Édith Piaf qui lui aurait donné, il y a plusieurs années, sa première caméra. Et par la suite, il a traîné partout où il allait, jusqu’à la fin de sa vie, une caméra avec lui. Il aimait filmer sa propre vie et les gens qu’il rencontrait. La sortie du film est prévue en avril. J’ai confiance que ce sera touchant en plus de découvrir les dessous de sa vie. Depuis mon adolescence, je suis une fan d’Aznavour.

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

La pièce Les voisins, de Louis Saia et de Claude Meunier, qui a été présentée tout l’été dernier au théâtre à Drummondville à l’occasion de son 40e anniversaire et qui est en tournée. Même si on m’avait prévenue, j’étais loin de me douter que les spectateurs aimeraient ça autant. C’est la première fois que je joue dans une pièce où les gens sont si réactifs. Outre les anecdotes sur la banlieue, ce qui transparaît le plus, c’est vraiment le manque de communication, principalement lorsqu’il n’y a plus de sujets de conversation. Les gens se reconnaissent dans ces malaises.

Quelle est l’exposition qui vous interpelle ?

Le 29 janvier prochain, le Musée d’art contemporain de Montréal offre un accès privilégié à la collection privée d’Hydro-Québec, qui compte plus de 1200 œuvres d’art. C’est une soirée VIP, accessible à tous. Après un cocktail, les invités pourront se déplacer au siège social d’Hydro-Québec pour admirer leur collection. Je compte bien y aller. Sinon, j’aime beaucoup visiter de petites galeries dans le Vieux-Montréal. Je peux en faire quatre dans la même journée, comme la galerie d’art Blanche, la Galerie LeRoyer ou encore la Galerie MX. On peut y voir des œuvres d’artistes moins connus, des Québécois pour la plupart, qui sont des bijoux à découvrir.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Je suis en train de visionner la série américaine La matinale avec Jennifer Aniston et Reese Witherspoon diffusée sur Apple TV+. C’est très d’actualité, car on y raconte l’histoire d’un coanimateur d’une émission matinale accusé d’agression sexuelle. En plus, c’est un très bon divertissement.

Quelle est la musique que vous prenez plaisir à écouter ?

En ce moment, j’écoute le dernier CD du groupe montréalais Half Moon Run, A Blemish in the Great Light, qui est sorti en novembre dernier. Tout l’album est vraiment très bon, je l’écoute en boucle. C’est de la belle musique d’ambiance qui plaît habituellement à tout le monde.

On suit Brigitte Lafleur

La comédienne est de la distribution de la pièce Les voisins, qui poursuit sa tournée. Elle sera sur scène, notamment aux côtés de Guy Jodoin, Marie-Chantal Perron, Jean-Michel Anctil, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts du 23 au 25 janvier. Pour toutes les dates, monarqueproductions.com

Au petit écran, on peut la suivre dans la série Les pays d’en haut à Radio-Canada.

On la retrouve également dans la troisième saison de la série Faits divers sur l’Extra de Tou.tv.

Elle fera aussi des apparitions occasionnelles dans l’émission On va se le dire sur ICI Radio-Canada.

L’actrice est également une artiste peintre, on peut voir ses toiles sur : brigittelafleur.com