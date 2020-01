Marier le génie et la musique­

À l’annonce de la suppression de son poste d’ingénieure métallurgiste chez Osisko, Claire Hayek a été emportée par un flot d’émotions contradictoires. Elle était triste de perdre un job qu’elle aimait, mais elle avait maintenant le champ libre pour se lancer en affaires.

Ce jour de novembre 2018, elle a décidé de fonder MSP Teambuilding, qui offre des ateliers de mobilisation d’équipe par le biais de l’art et de la musique.

« J’ai dit merci à mon employeur. Depuis quelques mois, je voulais donner une nouvelle orientation à ma carrière. Et le goût d’entreprendre était très fort », raconte-t-elle.

Musique et gestion

Le concept de MSP Teambuilding a germé alors qu’elle complétait son EMBA.

« Je cherchais une façon de valoriser mon cheminement à la fois comme ingénieure, gestionnaire et auteure-compositrice-interprète. »

En effet, la musique a toujours pris beaucoup de place dans sa vie.

« En même temps que je faisais mon baccalauréat en génie, j’étudiais au Conservatoire de musique de l’Université McGill. J’ai même laissé mon emploi pendant quelques années pour tenter de faire carrière avant de revenir travailler comme ingénieure. MSP me permettait de concilier mes passions. Dans nos ateliers, on utilise différentes formes d’art, comme la chanson, la peinture ou la danse pour permettre aux équipes de vivre des expériences rassembleuses. »

Par exemple, avec l’atelier Ensemble en unisson, les participants doivent créer leur propre version d’une chanson populaire en utilisant des mots-clés qui reflètent les valeurs et la mission de l’entreprise.

« Au départ, il y a souvent de la résistance à l’idée d’avoir à chanter, mais les gens finissent par réaliser qu’ils peuvent accomplir des choses qu’ils ne pensaient pas pouvoir faire. Il n’y a pas de meilleur moyen pour rallier les équipes », explique l’entrepreneure.

Claire Hayek est toujours animée par la création et le besoin de sortir des sentiers battus.

« Cela vient de mon enfance au Liban. J’ai vécu la guerre et le chaos, mais malgré tout, mes parents ont toujours été capables de créer des moments de bonheur et d’harmonie. J’ai compris que l’être humain est assez fort pour affronter tous les problèmes. C’est vrai dans la vie comme dans l’entreprise. »

Multiplier des ateliers

Après un peu plus d’un an d’existence, MSP en a fait du chemin. En plus des ateliers destinés aux employeurs, la jeune entreprise organise aussi des événements, comme des fêtes d’enfants ou des célébrations de vie. Claire Hayek a formé plusieurs équipes d’animateurs et offre ses services dans plusieurs villes au Québec, dont Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke, de même qu’Ottawa et Vancouver.

Parmi les projets de développement, elle veut diversifier son offre d’ateliers. Parmi les nouveautés, un atelier de construction de murs végétaux. « Au lieu d’embaucher à l’externe, pourquoi ne pas faire de ce projet un exercice de mobilisation ? Toute l’équipe développera un esprit de collaboration pour verdir son milieu de travail. »

Claire Hayek n’a aucunement la nostalgie du statut d’employée.

« Cette vie-là me semble tellement loin ! Je n’en reviens pas de tout ce que j’ai réalisé en quelques mois. Aujourd’hui, l’entrepreneuriat, c’est mon chemin. Il n’est surtout pas facile à emprunter, mais je sais que je suis sur la bonne voie. »

Claire Hayek, 46 ans

EMBA, Université McGill – HEC Montréal, 2015

Génie métallurgique, Université McGill, 1997

Ingénieure métallurgiste séniore, Redevances aurifères Osisko, 2017 à 2018

Fondatrice de MSP Teambuilding

UNE DE NOS MEILLEURES DÉCISIONS

« De lancer notre offre de services à travers le Canada. C’était risqué, mais j’ai plongé avec confiance. Aujourd’hui, ça décolle dans toutes les régions. »

UNE DE NOS PIRES DÉCISIONS

« De déléguer le marketing à un contractuel. C’était coûteux et les résultats n’ont pas été là. Les stratégies marketing doivent être développées à l’interne. »