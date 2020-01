Quand maman meurt...

Une mère qui meurt, une scène qui attend, quand j’écris ces mots, Céline Dion est sans doute frappée de plein fouet.

Une mère qui meurt, une scène olympique qui attend, Joannie Rochette l’a vécu aux Jeux de Vancouver.

Personne n’a oublié. Personne des 16 000 spectateurs dans l’aréna de Vancouver ce soir-là, un mardi, n’avait les yeux secs. Si Céline a chanté hier soir à Miami, personne ne devait avoir les yeux secs. Les grandes émotions sont comme un souffle d’air dans une foule, on dirait que tout le monde le sent.

Mme Rochette était morte le dimanche matin. Dans l’épouvantable douleur et le désarroi total, Joannie Rochette voulait patiner « avec » sa mère. Sa meilleure compagne dans la vie. Comme Céline avec Maman Dion...

Le mardi, quand elle s’était élancée sur la patinoire, Céline et René Angélil avaient pleuré dans leur salon à Las Vegas. Céline se rappelait que le jour de la mort de son père, elle lui avait rendu hommage et amour sur la scène. Parce qu’il avait travaillé tous les jours de sa vie. Et que les gens avaient attendu des mois et payé très cher pour l’entendre chanter.

Puis, à Vancouver, il y avait eu le jeudi. Et Joannie avait encore trouvé la force de patiner. Encore une fois, encore plus ardemment si possible, Céline et René avaient frémi à chaque coup de patin. Allez voir ces prestations poignantes sur YouTube et vous allez avoir les larmes aux yeux. Garanti.

VOLE L’HIRONDELLE...

Puis, le vendredi, Joannie Rochette avait participé à une conférence de presse du Comité international olympique. Elle avait annoncé qu’elle patinerait sur une chanson de Céline Dion dans le grand spectacle olympique télévisé partout sur la planète.

Elle était blême et fragile. J’étais assis parmi les journalistes et je m’étais dit que deux personnes pouvaient lui faire du bien, la faire sourire.

J’avais appelé René Angélil. Pour lui dire que « la petite » allait patiner sur une chanson de Céline au grand spectacle de fermeture. Le Vol d’un ange...

Toujours sensible, René m’avait demandé s’il pouvait parler à Joannie.

Cinq minutes plus tard, je passais mon téléphone à la grande jeune femme qui sera médecin dans quelques mois.

Toujours debout sur la scène, elle avait parlé à René. Concentrée, attentive. Puis, Céline a pris l’appareil à Vegas. Et là, pour mieux entendre la voix de son idole et de cette femme qui voulait la réconforter, Joannie s’était retournée, dos aux journalistes et aux notables qui restaient nombreux dans la salle...

Ce qu’elle et Céline s’étaient dit, elle l’a gardé pour elle. Comme un trésor.

Si elle avait pu hier soir, Joannie aurait appelé Céline.

Pour lui dire qu’elle l’a toujours aimée... et que la vie continue.