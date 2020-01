Séjour convivial en Gaspésie

On s’offre un agréable séjour Chez Bass, en Gaspésie. Pour profiter des chambres confortables, des mets délicieux et de la nature environnante, c’est parfait.

On dort depuis 24 ans Chez Bass, l’auberge de Sébastien Keable située dans l’ancien magasin général et quincaillerie de l’arrière-grand-père du propriétaire. On fait face à l’immensité du fleuve Saint-Laurent et ses magnifiques paysages à Sainte-Anne-des-Monts, en Gaspésie. Son charme hivernal est indéniable comme ses couchers de soleil.

Douceur à la chambre

Photo courtoisie

On se pose dans l’une des huit chambres confortables de l’établissement convivial, dans la partie datant de 1896 ou dans l’autre plus récente de 2005. Celles-ci proposent un décor harmonisé d’accessoires maritimes et d’autres rappelant l’âge du bâtiment d’époque. La décoration reste simple, mais chaleureuse. Le vieux bois de grange, les murs en lambris d’origine comme les planchers en bois créent une allure rustique. Des antiquités et des meubles plus récents conçus par des artisans de la région complètent la décoration. On promet un repos bénéfique empreint de tranquillité. Les chambres disposent d’un lit double. Certaines en ont deux ou des lits simples superposés additionnels, ou encore un divan-lit double pour accueillir des invités supplémentaires. Celles dans la partie récente sont plus spacieuses que les autres. Toutes accèdent à une salle de bain privée complète avec une douche, parfois même une baignoire.

Bonne table

Les invités prennent le déjeuner continental dans une salle à manger toute blanche au cachet d’autrefois. On fait le plein de céréales, pain multigrains, œufs cuits durs, fruits frais, yogourt, confitures ainsi que boissons froides et chaudes. Pour le lunch et le souper, on s’attable au resto-pub, qui suggère des nachos, des fruits de mer, du saumon, des côtes levées maison, des burgers, des pâtes, des pizzas, etc., et une bonne variété d’alcools et de bières. On y apprécie la cuisine gourmande et ses saveurs ainsi que l’ambiance décontractée. Et les souvenirs de la mer, comme des pièces des épaves échouées dans la région, exposés dans le resto-pub.

À savoir

TARIFS | Une nuit en occupation double à partir de 85 $ incluant le déjeuner.

Une nuit en occupation double à partir de 85 $ incluant le déjeuner. SERVICES | On trouve un mini réfrigérateur dans chaque chambre et un four à micro-ondes dans certaines.

ACTIVITÉS TOUT PRÈS | On fait de la randonnée, de la raquette, du ski de fond et nordique, de l'escalade de glace au parc national de la Gaspésie et d'autres activités au Centre de plein air de la Haute-Gaspésie. La neige vierge reste un paradis pour les adeptes de hors-pistes. Les motoneigistes empruntent les sentiers environnants.

► Chez Bass : 170, 1re Avenue Ouest, Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C8, 418 763-2613 chezbass.com