Sortie de la collection Adidas de Beyoncé

Les lancements d’album de Beyoncé sont à tous coups des événements. Il en sera de même aujourd’hui avec le dévoilement de la première collection de vêtements et d’articles griffés Adidas de la chanteuse pop, Adidas x IVY PARK.

Les amateurs québécois de Queen Bey devront toutefois s’armer de patience et attendre l’arrivée du facteur, puisque la collection ne sera pas offerte au magasin emblématique de la marque à Montréal. L’intérêt est tel qu’il n’est pas impossible que le site web transactionnel de la marque sportive flanche, selon des experts.

Queen Bey a donné un avant-goût de la collection de vêtements non genrés cette semaine en publiant de superbes photos et vidéos léchées destinées à ses 138 millions d’abonnés Instagram et quelque 20 millions de fans sur YouTube. Des vedettes américaines, comme l’animatrice Ellen DeGeneres ou l’actrice et productrice Reese Witherspoon se sont filmées alors qu’elles déballaient leurs articles.

Dans le cadre de ce partenariat avec Adidas, Beyoncé conserve ses droits de propriété sur IVY PARK et poursuit le parcours qu’elle a entrepris comme l’une des premières femmes noires à être l’unique propriétaire d’une marque « d’athleisure [loisirs et sports] », précise le communiqué conjoint.

« C’est un rêve devenu réalité que de relancer IVY PARK en tant que propriétaire unique », a déclaré Beyoncé.

Liberté et audace

« Mon équipe a travaillé d’arrache-pied avec l’équipe Adidas pour donner vie à ma façon d’envisager cette première collection [...]. Des accessoires aux vêtements et chaussures, je voulais concevoir et repenser des pièces qui servent de protection de prédilection à toutes celles et tous ceux qui affirment la force de leur style personnel et vivent librement et audacieusement. »

La collection est disponible dès aujourd’hui, en ligne sur adidas.com et dans certains magasins triés sur le volet à l’échelle mondiale. Il ne semble pas que ces produits soient vendus en magasin au Québec. Les articles sont actuellement disponibles dans une gamme de tailles qui vont de XS à XL. Les prix oscillent de 25 $ pour les accessoires à 250 $ pour les vêtements d’extérieur.