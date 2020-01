Sur la piste des Quatre filles du docteur March

Concord | Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, Little Women (Les quatre filles du docteur March), est présentement à l’affiche dans plusieurs cinémas. Elle a été entièrement tournée au Massachusetts (oui, même les scènes à New York et à Paris). Les lieux de tournage sont pour certains de magnifiques sites historiques. Voici un petit guide pour voyager dans l’histoire...

1. La petite maison de bois dans laquelle vivent les March est une réplique qu’il a fallu construire sur une terre de Lowell, car la véritable Orchard House où Louise May Alcott a vécu et écrit Little Women, en 1868, est aujourd’hui un Musée et il aurait été impossible d’y répondre aux besoins du tournage. Construite en 1660, c’est l’une des plus anciennes et des mieux conservées de cette époque. Vous la trouverez au 399 Lexington Rd, Concord.

Photo courtoisie, Steve Napear

2. Le Manoir de tante March n’est autre que le Eleanor Cabot Bradley Estate, un domaine rural avec de magnifiques jardins, datant de 1902, situé au 2468, Washington, Canton.

3. The Gardiner House où Laurie rencontre Jo au bal de fin d’année est en réalité le Domaine Lyman (1793), un manoir de conception naturaliste anglaise du XVIIIe siècle. Au 185, Lyman, Waltham.

Photo courtoisie, Historic Hotels of America

4. Plusieurs scènes que l’on imagine être à Paris ont été filmées au Castle Hill on the Crane Estate, un magnifique domaine balnéaire posé au cœur d’un superbe parc, au 290, Argilla Road, Ipswich.

5. La maison de Meg, après qu’elle eut épousé John Brook est en réalité Fruitlands Museum dans laquelle l’auteure, Louise May et sa famille ont également habité, à l’adresse 102, Prospect Hill road, Harvard.

Photo courtoisie, Sony

6. La scène du bal du Nouvel An à Paris a été filmée dans la grande salle de bal du Fairmont Copley Plaza. Ouvert en 1912, cet élégant hôtel du quartier Back Bay à Boston est un symbole de l’histoire de cette ville.

7. La promenade en carriole, avec Amy et Tante March, dans les rues de Paris était en fait au Arnold Arboretum, le Jardin botanique (1872) de l’Université Harvard.

8. La maison des Lawrence est un manoir de Concord situé tout près de la réplique d’Orchard House.

Tous les sites de ce film mettant en vedette Emma Stone, Meryl Streep et Laura Dern sont au Massachusetts. Pour se lancer à la chasse de ces derniers, on télécharge la brochure qui les recense : flipsnack.com