Une histoire électrisante!

Sans aucun rapport avec la bible, cet inédit de l’écrivain finlandais Arto Paasilinna est aussi amusant que divertissant.

Âgé d’une quarantaine d’années, Aadam Rymättylä a déjà connu des jours meilleurs. À cause de la crise, son atelier d’entretien de batteries automobiles ne rapporte vraiment pas beaucoup et lorsqu’on doit, comme lui, verser chaque mois des milliers de marks en pensions alimentaires, ça peut finir par poser problème. Ayant toujours eu un faible pour la gent féminine, Aadam est en effet l’heureux papa de sept enfants, dont des triplets issus d’une relation hors mariage !

Mais heureusement, Aadam a un plan. Électrotechnicien de métier, il passe tous ses temps libres à ébaucher de complexes schémas parce qu’il espère très bientôt parvenir à développer un nouveau modèle révolutionnaire d’accumulateur : une batterie de la taille d’une tablette de chocolat qui pourrait être chargée en un tour de main.

Un futur sans essence ?

Une chose qu’on a oublié de préciser : Aadam est le genre de gars à qui la vie ne sourit pas très souvent. Un exemple ? L’incendie qui éclatera dans son atelier et qui détruira absolument tout ce qu’il possède... à part son prototype de batterie. Et un malheur n’arrivant jamais seul, il sera aussitôt suspecté d’y avoir lui-même mis le feu, ce qui lui vaudra quelques jours de prison.

C’est Eeva Kontupohja, l’avocate fantasque fournie par la police, qui le tirera de là et qui, dans la foulée, lui proposera de l’aider à breveter son invention. Une vraie mine d’or, qui devrait sous peu permettre aux voitures de rouler sans essence.

Racontée avec beaucoup d’humour, cette histoire écrite en 1993 est un vrai régal !

Frissons garantis

Recalé

C’est un peu dommage, mais nulle part on ne peut voir qu’il s’agit ici du cinquième tome de la trépidante série suédoise Dark Secrets qui, durant quelques années, a d’abord été éditée chez Prisma. Quoi qu’il en soit, le psychocriminologue Sebastian Bergman et ses collègues de la Brigade criminelle devront cette fois se pencher sur un véritable cas d’école. Car apparemment, quelqu’un a décidé de tester les connaissances générales des vedettes de la téléréalité. Et gare à celles ou ceux qui enchaîneront les mauvaises réponses...

Outré par la superficialité et l’ignorance crasse des jeunes qu’on peut voir dans ce genre d’émission, l’homme que les médias baptiseront bientôt le « Tueur de la Téléréalité » a de fait décidé d’en éliminer quelques-uns.

Des participants de Paradise Hotel ou de Mère célibataire cherche l’amour seront ainsi retrouvés dans une salle de classe avec une balle dans la tête, un bonnet d’âne sur le crâne et deux pages d’interro très mal notée agrafées dans le dos. Alors à Sebastian d’établir le profil de ce meurtrier avide de culture et à l’équipe de policiers qui l’entoure d’amasser les indices qui mèneront éventuellement à son arrestation.

Chose sûre, avec ce livre, Michael Hjorth et Hans Rosenfeldt passent le test haut la main !

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Obsession d’automne

De retour à Rome après avoir passé un mois de vacances à la mer en compagnie de sa femme, le narrateur de ce court roman réalise qu’entre eux, il n’y a plus grand-chose. Ce qui explique en partie pourquoi il éprouvera un aussi vif désir pour Jeanne Hébuterne. Oui, oui, on parle bien de la muse de Modigliani, décédée en 1920 ! Une étrange histoire d’amour qui aurait facilement pu inspirer le réalisateur Éric Rohmer...

The Beautiful Ones

Quelques mois avant de plonger dans le deuil des millions de fans, Prince avait commencé à rédiger ses mémoires. Du coup, faute de temps, c’est surtout sur son enfance et sur son adolescence qu’on en apprendra le plus. Tout en revenant sur ses crises d’épilepsie, sur le jour où sa mère lui a montré à écrire correctement son prénom ou sur le quartier sud de Minneapolis où il a grandi, son autobiographie réunit également de très nombreuses photos. Un must.

Toulouse-Lautrec

Lorsqu’on pense aux œuvres d’Henri de Toulouse-Lautrec, difficile de ne pas songer au cabaret du Moulin-Rouge, aux bals du Moulin de la Galette ou aux nombreuses affiches publicitaires qui lui ont été commandées. Abondamment illustré, cet ouvrage nous permet ainsi d’aller plus loin, en revenant entre autres sur la jeunesse de ce peintre de génie ou sur son parcours atypique.

Les menus kilo solution 2

Après la période des Fêtes suit généralement la période des résolutions. Celles et ceux qui se promettent de manger plus sainement en 2020 auront donc la chance d’avoir à leurs côtés un très précieux allié : ce tout nouveau livre de la nutritionniste Isabelle Huot, qui propose huit semaines de menus santé à la fois délicieux, faciles à préparer et pas trop caloriques !