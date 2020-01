Une vraie mère, ça pardonne toujours à ses enfants!

Je voudrais raconter ma vie à cette jeune maman qui regrette ce matin, dans votre Courrier, d’avoir coupé les ponts avec sa mère suite à son divorce d’avec son père. Elle s’en veut de n’avoir jamais compris à quel point cette dernière avait souffert dans son couple, sans jamais se plaindre ni blâmer son mari, de sorte qu’en apparence, elle avait toujours semblé être la coupable et la responsable du divorce aux yeux de sa fille.

J’étais dans un couple dysfonctionnel parce que mon conjoint était atteint d’une maladie mentale qu’il refusait de soigner. J’étais déjà mère monoparentale d’un garçon quand je l’ai rencontré. Son attitude protectrice envers mon fils m’a tout de suite séduite et m’a privée de la capacité d’évaluer à sa juste mesure les ravages que sa maladie lui causait quand il était en période de crise. Nous avons conçu une petite fille qui faisait notre bonheur et celui de mon fils, lequel la traitait comme une petite princesse.

Mais à mesure que le temps passait, les crises de mon conjoint augmentaient en intensité parce qu’il s’était mis à consommer. Tant notre vie de famille que notre vie de couple en a subi les conséquences. Au bout de 10 ans, je n’en pouvais plus et j’ai décidé de me séparer. Comme votre correspondante de ce matin, ma fille ne l’a pas pris. Elle, qui adorait son père et à qui je cachais au maximum les problèmes qu’il me causait, s’est mise à me créer des problèmes, à telle enseigne que je me suis résignée, quand elle a eu 13 ans, à la laisser aller vivre avec son père et sa blonde.

Peu à peu elle a espacé ses visites chez moi, et à 18 ans, elle a décrété qu’elle ne voulait plus de moi dans sa vie. Elle me tenait responsable de la descente aux enfers de son père, qui s’enlisait de plus en plus dans sa maladie sans qu’elle n’en sache rien.

Heureusement, elle avait maintenu le lien avec son frère pendant tout ce temps. Et c’est lui qui l’a ramassée à la petite cuillère quand son père s’est suicidé alors qu’elle allait sur ses 20 ans. Elle a mis un an après le décès de son père pour parvenir à surnager et comprendre qu’elle n’était pour rien dans le geste qu’il avait posé, puisque la famille de son père l’a mise au courant du mal qui le rongeait depuis son enfance.

Et c’est là seulement qu’elle s’est mise, avec l’aide de mon fils, à réfléchir sur l’existence qu’avait dû être la mienne avec son père, et que son envie de me recontacter a germé. On a mis quelque temps à s’apprivoiser elle et moi, mais je lui ai tout de suite ouvert la porte de mon cœur. Laquelle d’ailleurs n’avait jamais été fermée. J’espère, Louise que cette jeune maman posera le geste que vous lui avez suggéré. S’excuser, ça ne coûte pas cher, et je suis convaincue que sa mère l’accueillera à bras ouverts.

Une mère comblée

Ça prend de l’humilité pour s’excuser et j’espère que cette femme en trouvera au fond de son cœur. Tout comme j’espère que sa mère aura l’intuition de saisir l’occasion offerte par sa fille pour se dire qu’il est temps de lui parler ouvertement de ce qu’elle a vécu auprès d’un conjoint souffrant. Rien ne se comprend mieux que lorsque c’est bien exprimé. Et cette communication doit se faire dans les deux sens.

Il est des choses qui ne s’expliquent pas à un enfant, mais qui se comprennent bien entre adultes. Et comme selon le proverbe « Mieux vaut tard que jamais », il est toujours urgent de réparer les pots cassés avant qu’il ne soit plus possible, pour quelque raison que ce soit, de le faire.