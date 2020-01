Voyager, une passion dévorante

Mario Dumont, animateur vedette de LCN, de QUB radio, que l’on peut voir et entendre tous les jours, sans compter ses apparitions aux nouvelles de TVA, est un boulimique d’informations, n’en doutons pas. Mais l’homme ne se contente pas de rêver d’informations.

Il rêve également de voyages. Il en fait beaucoup assurément, mais dès qu’il a une minute à lui, il aime imaginer des départs, des circuits touristiques, des découvertes de nouveaux endroits. Il consulte des sites spécialisés de voyages et s’évade vers des destinations inconnues ! « C’est un vrai passe-temps pour moi ! Je peux passer des heures à mon ordinateur à m’imaginer différents scénarios, alors que je n’ai aucun plan de voyage à court terme, ce qui démontre à quel point le voyage est au cœur de ma vie », nous confie-t-il. Dès qu’il tombe en vacances, celui qui affectionne particulièrement l’Europe et les États-Unis saute dans un avion pour découvrir des horizons nouveaux. Il nous dévoile ici quelques-unes de ses destinations favorites.

QUEL TYPE DE VOYAGEUR ÊTES-VOUS ?

Je n’ai jamais mis les pieds dans une auberge de jeunesse, et je ne fréquente pas plus les hôtels hyper luxueux. En général, ce que je préfère est de me louer une maison ou un appartement, et vivre au même rythme que les locaux.

QUEL EST LE PAYS QUE VOUS AFFECTIONNEZ LE PLUS, PARMI TOUS CEUX VISITÉS ?

Je ne m’appelle pas Mario pour rien ! Mes parents ont peut-être choisi ce nom par intuition ! L’endroit sur la terre où je me sens le plus chez moi et où j’irais vivre sans hésitation est l’Italie. D’ailleurs, je baragouine un peu la langue ! L’Italie est le pays au monde où on mange le mieux ! Que l’on s’attable dans un grand restaurant ou dans un petit resto de fond de ruelle, la nourriture est toujours bonne. Je mets au défi les gens de me trouver un restaurant où on ne mange pas bien en Italie, et ils ne réussiront pas ! En plus, le climat est extraordinaire, et la convivialité des gens et leur côté un peu brouillon me charment également. Bien sûr, j’adore la Toscane. Sienne est une ville que j’aime infiniment. Milan m’a aussi séduit. Tous les petits villages italiens sont pittoresques.

ET POUR QUELLES RAISONS ?

Je n’ai rien contre le tourisme de masse, mais j’ai trouvé l’endroit beaucoup trop achalandé et pas très propre ! La place St-Marc est envahie de mouettes qui cherchent n’importe quoi à se mettre sous la dent ! Je ne dis pas de ne pas y aller, mais le cœur de Venise m’a un peu déçu. Heureusement, dès que l’on prend le bateau pour rejoindre l’île de Murano, tout redevient féerique !

VOUS ÊTRE UN GRAND AMOUREUX DE LA GRÈCE ?

Esthétiquement pour moi, c’est le plus beau pays du monde ! J’ai visité Athènes, Santorini et plusieurs autres îles grecques tout aussi magnifiques. J’ai aussi exploré la Crête que j’ai trouvé beaucoup plus bucolique, naturelle et relaxe que d’autres régions de Grèce. De plus, les plages étaient spectaculaires. On dit que les Crétois ont le meilleur mode de vie au monde, et comme ils s’alimentent bien, et qu’ils n’ont pas de maladie du cœur, ils vivent plus vieux. Quand on y va, on comprend pourquoi !

VOUS AVEZ VISITÉ D’AUTRES ENDROITS DANS CE PAYS DE RÊVE ?

J’ai découvert une bonne partie du Péloponnèse que j’ai trouvé extraordinaire.

Nauplie, l’ancienne capitale de la Grèce, vaut le détour. Même chose pour Corinthe, une ville à 80 km à l’ouest d’Athènes, également dans le Péloponnèse ! Delphes, ce grand sanctuaire de la Grèce antique situé en Phocide, au nord du golfe de Corinthe, est évidemment un incontournable. On y trouve un théâtre antique très impressionnant, avoisinant le temple d’Apollon. Pour le reste, les habitants sont agréables, et on y mange presque aussi bien qu’en Italie. D’autant plus que leur bouffe est plus santé que celle des Italiens.

PARLEZ-NOUS DE VOTRE SÉJOUR EN POLOGNE...

Photo d'archives

J’ai eu un gros coup de cœur pour Cracovie et son centre historique, surtout que c’est une ville qui n’a pas été détruite par la guerre contrairement à Varsovie, qui a été très touchée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Varsovie est une ville jeune, vivante et très dynamique. Quant aux Polonais, il faut dire les choses telles qu’elles sont. Si on les compare aux Grecs ou aux Italiens, ils ne sont pas très accueillants. C’est un peuple qui a été sans cesse envahi, et quand l’étranger débarque chez eux, ils se montrent plutôt froids et méfiants.

UN PAYS QUI VOUS A RÉELLEMENT FASCINÉ TOUT DE MÊME...

La Pologne est un pays à découvrir, et elle est beaucoup plus moderne et proactive que l’on pourrait croire. De plus, on a tendance à penser que le pays est sans couleur et que tout a été construit en cubes gris sous l’ère soviétique. Mais les choses ont bien changé depuis ! En reprenant le contrôle de leur pays, les Polonais ont développé un appétit pour une architecture diversifiée et colorée, un phénomène déjà observé en République tchèque. Tout un contraste avec ce que les Soviétiques leur ont laissé. Enfin, il faut visiter Auschwitz pour connaître une partie sombre de l’histoire de l’humanité.

VOUS AVEZ EU LA CHANCE DE VISITER L’IRLANDE, QUELLES SONT DONC VOS IMPRESSIONS ?

Photo Adobe Stock

Ce pays est définitivement l’un de mes autres grands coups de cœur ! L’Irlande est infiniment sympathique avec son peuple très chaleureux. Dès qu’on met le pied dans un pub, il y a une atmosphère de fête ! D’autre part, en découvrant la campagne et ses montagnes d’un vert parfait, on comprend tout l’attachement des Irlandais pour cette couleur. J’ai aussi visité l’Irlande du Nord avec la Giant Causeway. L’une des plus belles formations géologiques que j’aie eu la chance de voir. Autrement, avec sa musique et son folklore, l’Irlande m’a beaucoup rappelé la Gaspésie et certaines autres régions du Québec. Le folklore québécois et irlandais ont beaucoup de parenté !

Photo courtoisie

Quant à Dublin, elle vibre avec tous ses pubs. Une ville universitaire très jeune et moderne. Son architecture anglaise est superbe, et que dire de ses belles cathédrales ! Avec sa tradition catholique, l’histoire de Dublin vient croiser la nôtre.

VOUS ÊTES AUSSI FRIAND DES ÉTATS-UNIS...

Photo courtoisie

Sans aucun doute, malgré que beaucoup de Québécois anti-Trump les boudent présentement. Quand je les entends, ils me font bien rire ! Ce pays est tellement diversifié. Il n’y a pas un État pareil, et les Américains ne pensent pas tous de la même façon. Que l’on apprécie la politique de Trump ou non, ce pays est extraordinairement riche, et fascinant à explorer !

QUELS SONT VOS ENDROITS FAVORIS AUX ÉTATS-UNIS ?

J’ai une affection particulière pour la ville de Philadelphie que je connais bien, car je suis un fan du club de football des Eagles de Philadelphie. J’aime bien aussi la Californie ! L’année dernière avec Marie-Claude, nous sommes allés dans la belle ville de San Diego. Nous en avons profité pour faire une escapade au Joshua Tree National Park. On avait loué une maison juste à l’entrée du parc, et nous étions entourés de coyotes et d’oiseaux appelés géocoucous (roadrunners). Quel dépaysement ! J’ai littéralement « capoté » ! J’adore le sud-ouest avec ses déserts ! Puis, il y a Las Vegas ! Il ne faut pas bouder son plaisir. Vegas est la ville par excellence du divertissement !

