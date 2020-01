13 activités à faire à Québec avant l’arrivée du printemps

Quand on prend la peine de s’intéresser à ce qui se passe l’hiver à Québec, on se rend bien compte qu’il y a vraiment de quoi s’amuser et se divertir. Traîneau à chiens, canot à glace, pêche sur glace... Voici 13 activités qui vous permettront de profiter pleinement de l’hiver avant l’arrivée du printemps.

Initiation au canot à glace

En bas de la côte Gilmour, aux abords du fleuve Saint-Laurent, la compagnie Canot à glace expérience pourra vous initier à cette stimulante activité physique. Avec votre guide professionnel, partez à la découverte des glaces!

Pratiquer la pêche sur glace

À 15 minutes du centre-ville de Québec, la pourvoirie du Lac-Beauport vous invite à découvrir les plaisirs de l’hiver avec la pêche sur glace. Il sera possible de pêcher la truite mouchetée et la truite arc-en-ciel. Des guides expérimentés seront sur place afin de vous conseiller et de vous aider au besoin. Le village des chiots husky que vous pourrez flatter plaira à toute la famille.

Une randonnée nocturne illuminée aux flambeaux

Le parc national de la Jacques-Cartier organise une soirée qui s'annonce magique. Sur une distance de 1,5 km, les sentiers de neige seront illuminés aux flambeaux et nous mèneront à un tipi et à un feu de camp avec des guimauves. Patinez sur le sentier de glace de 500 m et profitez d’une glissade au clair de lune suivie d'un chocolat chaud.

Quand: 29 février de 17h à 20h

Prix: 12$ par adulte

Contes et musique autour du feu

Jusqu’au 8 mars, célébrez l’hiver tout en restant bien au chaud à la place Saint-Roch. Autour du foyer, les contes urbains de Fred Péloquin, un monde à la limite du folklore et du contemporain. Une belle programmation de concerts extérieurs et d’activités musicales.

Coupe du monde de FIS de ski de fond

Du 13 au 15 mars, les plaines d’Abraham accueilleront un événement sportif qui rassemble l’élite mondiale de cette discipline. Après le succès grandiose de 2019, gageons que plusieurs admirateurs seront rassemblés pour l’épreuve de sprint individuel (style libre et classique)!

Aller voir les Remparts au Centre Vidéotron

Vous trouverez assurément une date qui vous conviendra d’ici l’arrivée du printemps afin d’aller encourager notre équipe de la LHJMQ. Les animateurs Jordan Boivin et Gabriel Marineau s’occuperont de mettre de l’ambiance à votre sortie.

Aller au nouveau cinéma Le Clap

Avant le retour des températures chaudes, il faut absolument aller faire son tour au cinéma Le Clap, qui a déménagé à la Place Sainte-Foy. Douze salles de 30 à 250 places munies de sièges haut de gamme à mousse mémoire et de fauteuils électriques inclinables promettent de nous en mettre plein la vue et les oreilles avec des équipements de haute technologie. Au menu, des productions populaires et des films d’auteur.

Faire du ski de fond et de la raquette sur les Plaines

Ce site enchanteur offre une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et vous donne la possibilité de pratiquer gratuitement des sports d'hiver. Les plaines d’Abraham vous offrent 13,9 km de pistes de ski de fond, 3,8 km (aller-retour) pour la raquette et 6,7 km de sentiers de marche. Une salle de fartage et deux relais chauffés seront à votre disposition.

Lumière sur l'art 2019-2020

La Chasse aux trésors est un parcours organisé depuis novembre 2019 par le quartier Montcalm et le MNBAQ afin que l'on puisse admirer les œuvres installées sur 34 abat-jour. Les dessins de l’artiste Jocelyn Robert présentent certains endroits clés à trouver à l’aide d’une carte interactive.

La glissade de la terrasse Dufferin

Un incontournable, une attraction unique! À côté du Château Frontenac, dévalez la pente à toute allure, soit à une vitesse allant jusqu’à 90 km/h. Tout près du Fairmont Château Frontenac, l’imposante structure datant de 1884 vous dévoile une vue à couper le souffle et vous offre une expérience unique.

Louer une Tiny House

À Lac-Beauport, à partir de 95$ par nuit, il est possible de louer une micromaison en pleine nature. Loin de la ville, l’endroit est tout à fait propice au calme et au repos. À proximité du centre de ski le Relais, d’une patinoire et des Sentiers du Moulin.

Une virée à l’Hôtel de glace

Pour une visite, pour boire un cocktail dans un verre glacé ou encore pour vivre pleinement une nuitée nordique dans l’une des chambres à faire rêver, l’Hôtel de glace nous offre une expérience incomparable. Cette œuvre éphémère, souvent l’hôte de mariages grandioses, vous offre plusieurs forfaits.

Traîneau à chiens

Aux alentours de la ville de Québec, quelques endroits se spécialisent dans les aventures mémorables en traîneau à chiens. Quoi de plus palpitant que de parcourir les sentiers enneigés avec un attelage aussi mignon et sympathique?