Ai-je eu tort de parler?

Divorcé depuis quelques années et sans enfants, du moins connus, je me permettais d’aller d’une femme à l’autre sans me fixer sur aucune, probablement par peur de me tromper. Rendu à 45 ans, je ne sentais pas l’urgence de me fixer, même si ma mère me disait qu’elle souhaitait devenir grand-mère avant de mourir. Malgré son insistance à me voir me caser pour fonder ma famille, je ne rencontrais que des femmes qui ne me plaisaient qu’à moitié.

Mais l’an dernier, à la faveur d’un repas chez des amis de longue date, j’ai fait la connaissance d’une femme que je trouvais exceptionnelle. On sortait ensemble pour le plaisir et elle m’accompagnait dans mes événements d’affaire. En sa compagnie, je me sentais parti pour la gloire, mais je m’abstenais de le lui dire pour ne pas brusquer les choses et risquer de me tromper encore une fois.

Puis d’un coup, elle m’a fait savoir qu’elle avait rencontré un homme parfait pour elle. Lequel lui promettait le mariage. C’en était donc fini de nos sorties et de nos voyages ensemble. Quand j’ai appris de qui il s’agissait, puisque c’était un gars que je connaissais, j’ai su tout de suite qu’elle choisissait le mauvais gars.

Je me suis donc attelé à lui prouver qu’elle faisait fausse route avec un homme reconnu comme un coureur de femmes, en général des professionnelles établies, qu’il gardait dans sa mire afin de redorer son image, mais sans jamais réaliser les promesses qu’il leur faisait. Quand elle a pris conscience de la vérité de mes révélations, elle a laissé le gars en question, mais au lieu de revenir vers moi, elle m’a donné mon 4 %. Voulez-vous me dire à quoi ça sert d’être honnête ? Et en plus, elle ne saura jamais que je l’aimais pour vrai !

R.N.

Vous êtes malheureusement celui par qui la mauvaise nouvelle est arrivée et vous en payez le prix. Comme vous n’êtes que le messager et aucunement le responsable de sa colère, elle va bien finir par le comprendre quand le choc émotif se sera résorbé. Si jamais vous tenez à elle, vous devriez faire preuve de patience.

Si en plus vous l’aimez pour vrai, rien ne vous empêche de le lui faire savoir. Car à ce jour, il semble que vous ayez été muet sur le sujet. Pourquoi ? On ne le sait pas. Il y a peut-être de votre part une certaine faiblesse à dire ce que vous ressentez. Alors, ne vous attendez pas à ce qu’on le devine quand on sait que ce qui se conçoit bien ne peut que s’énoncer clairement.