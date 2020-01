Bar ouvert pour l’humour à Québec

Même si Québec n’a pas encore son comédie club, les soirées d’humour se multiplient à vitesse grand V dans les bars de la capitale depuis quelques mois, stimulant une relève humoristique qui fait de plus en plus de bruit.

Si la relève musicale à Québec est en ébullition, il a toujours été plus difficile pour la capitale de contenir ses talents humoristiques. Plusieurs humoristes originaires d’ici se sont exilés à Montréal pour faire carrière (François Morency, Mike Ward, Alexandre Barrette, Guillaume Wagner). Seulement P-A Méthot s’entête à entretenir sa carrière depuis Québec.

L’explication est simple : Montréal a plus à offrir pour former la relève comique, comme l’École nationale de l’humour et une abondance de comédies clubs. Mais les choses ont changé dans la dernière année : le nombre de soirées d’humour à Québec a explosé, tout comme le nombre d’humoristes de la relève qui forme une scène locale désormais foisonnante.

Le Journal a répertorié une dizaine d’endroits à Québec où assister à des soirées d’humour.

« On avait trois soirées quand on a commencé. Là, on est rendu à une dizaine de soirées concepts », explique Alexandre Desrosiers, qui a fondé la boîte de production Groupe Cinglé il y a un an, et qui produit des soirées d’humour à la Taverne Grande Allée, à La Source de la Martinière, à la Cuisine Ludique et au cégep Garneau, mais aussi un peu partout en province.

« C’est de plus en plus possible de vivre de l’humour à Québec, mais je pense que dans deux ou trois ans, ce le sera encore plus », ajoute-t-il.

Les bars plus ouverts

Alexandre Desrosiers sent que les bars sont de plus en plus « conscientisés par la vague humoristique ».

C’est le cas du Quartier Général, qui a intégré des soirées d’humour à sa programmation en mai dernier. « Ça se remplit très bien », affirme le gérant, Nicolas Drakul.

Depuis septembre, Le D’Auteuil offre l’Open-Lab, une soirée mensuelle qui mêle humour et improvisation. « Dès la première soirée, on avait déjà une soixantaine de personnes, ce qui est très bon », a commenté un des coorganisateurs, Tommy Girard.

L’humoriste Jérôme Claveau, alias JayMan, a mis en œuvre les soirées Rire en fût à la Ninkasi Saint-Jean, il y a environ quatre ans. « On a commencé avec une soirée par mois, et on est rendu à toutes les semaines. En décembre, on commence même une nouvelle soirée d’anecdotes. Les soirées d’humour se multiplient, le nombre de personnes qui veulent faire de l’humour à Québec se multiplie aussi », observe-t-il.

Photo Agence QMI, Simon Clark

Preuve que le milieu est de plus en plus foisonnant, JayMan a pu complètement lâcher ses autres occupations, il y a quelques mois, puisqu’il peut vivre maintenant seulement avec ses soirées.

D’autres soirées à venir

Les soirées d’humour ont connu de belles années à Québec dans la décennie 1990, avec les fameux Lundis du Grand Rire, au Dagobert, qu’ont fréquentés les Mike Ward, Jean-Michel Anctil et P-A Méthot. Dans les dernières années, le Grand Rire, devenu ComediHa !, a aussi produit les Mercredis Comédie Club au défunt Boudoir.

« On a des plans de revenir avec des soirées d’humour structurées », a confirmé le président et fondateur de ComediHa !, Sylvain Parent-Bédard.

Parmi les défis à surmonter, ce dernier affirme qu’il est difficile d’attirer de gros noms dans les programmations des bars. On est bien loin des soirées où peuvent se succéder les Louis-José Houde, Julien Lacroix et Mike Ward comme au Bordel à Montréal.

« Ils sont à 15 minutes de chez eux, n’ont pas de chambre d’hôtel à payer ou six heures de voiture à faire, note-t-il. Le milieu a de plus grands défis à Québec, mais ils sont surmontables. »

Est-ce que ComediHa ! pourrait éventuellement ouvrir un Comédie club ? « On a déjà regardé, mais on n’a pas de plan précis. Il faudrait s’assurer d’avoir des partenaires solides et une programmation solide. Ce n’est pas totalement rayé des plans, mais on est loin de la coupe aux lèvres présentement ».

Soirées d’humour : Rita saura vous guider

Ancienne directrice des communications de l’École nationale de l’humour, Émilie Dumas vient tout juste de lancer officiellement la plateforme Rita, où sont répertoriées la majeure partie des soirées d’humour au Québec.

Plus de 80 soirées d’humour francophones sont inscrites dans 31 villes et trois provinces. La liste se bonifie chaque semaine, puisqu’elle estime qu’il existe au moins 150 soirées d’humour partout au Québec.

Photo courtoisie, Linkedin Émilie Dumas vient de lancer la plateforme Rita dédiée à l’humour.

« Ça nous permet de savoir, par exemple, un mardi soir dans telle ville, quelles sont nos options, explique-t-elle au Journal. Le contenu est généré par la communauté. Les producteurs sont responsables de nous fournir et mettre à jour l’information. »

Ce genre de plateforme n’existe nulle part ailleurs.

« Il y a des outils pour les humoristes qui veulent connaître les opportunités où jouer, mais il n’y avait aucune plateforme pour le public », dit-elle.

Des passeports

Émilie Dumas vient tout juste de lancer un passeport pour les soirées d’humour à Montréal, mais sa volonté est de lancer un passeport pour les autres villes également.

Comment explique-t-elle l’explosion du phénomène ?

« On vit quelque chose dans les soirées d’humour qu’on ne vit pas ailleurs. C’est un happening chaque fois. C’est là qu’on accède à l’art brut de l’humour. »

Où voir des soirées d’humour à Québec