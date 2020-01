«J’ai fermé la trappe à plusieurs personnes» – Eleider Alvarez

NEW YORK | Le mot soulagement résume bien l’état d’esprit qui habitait Eleider Alvarez après sa victoire convaincante contre Michael Seals dans le ring du Casino Turning Stone de Verona.

«Je me sens soulagé et content de cette victoire, a indiqué Eleider Alvarez au Journal de Montréal. Je crois que j’ai fermé la trappe à plusieurs personnes qui ont douté de moi après ma défaite contre Sergey Kovalev.

Le délai entre ce combat et celui de ce soir (samedi) a été très long. Il l’est encore plus lorsque ta performance précédente ne se déroule pas comme tu veux. Plusieurs rumeurs ont circulé à mon sujet et je n’ai pas apprécié. Pour moi, c’était important de partir l’année 2020 sur le bon pied.»

Il savait que sa seule option contre Michael Seals était de remporter une victoire et il devait le faire de façon décisive. Il peut dire mission accomplie pour ces deux objectifs.

«Je voulais surtout redevenir le bon vieux Eleider Alvarez qui gagne ses combats avec son jab et ses déplacements. Même si certains coups ne sont pas sortis comme je le souhaitais, mes efforts à l’entraînement ont été récompensés.»

Alvarez (25-1, 13 K.-O.) a mis fin aux hostilités avec une main droite qui a envoyé Seals au pays des rêves. Une séquence qui sera assurément parmi les candidates au knockout de l’année. Le protégé de GYM a fermé les livres au septième round comme il l’avait fait lors du premier duel contre Kovalev.

«Chaque fois j’ai sorti une bombe lors de cet assaut, a-t-il précisé. Par contre, on ne peut pas dire que c’est un round qui me porte chance parce que lors de ma défaite, je n’ai pas été en mesure de sortir le même coup de poing.»

La grogne de Ramsay

Malgré le résultat, ce fut loin d’être un combat parfait pour Alvarez. D’ailleurs, son entraîneur Marc Ramsay a dû lui donner une claque au visage après le sixième round pour le ramener dans le plan de match.

«Marc était fâché contre moi, a expliqué le boxeur de 36 ans. Il y avait un coup que je ne lançais pas assez à son goût.»

Avant d’obtenir son knockout percutant, Alvarez a utilisé la recette qu’il lui a toujours procuré du succès chez les professionnels.

«Je voulais vraiment qu’il installe son jab, a indiqué Marc Ramsay. Je savais que les autres coups allaient suivre par la suite. Ç’a été un combat plus long que je le croyais au départ. Seals présentait son épaule en défensive et son menton était bien caché. Il était difficile à atteindre.

On devait trouver une façon de surprendre Seals. Eleider n’a pas lancé assez de combinaisons à mon goût. Lors des premiers rounds, il a eu un peu de difficulté avec sa coordination. Par la suite, il est devenu plus confortable.»

Outre une ecchymose à l’oeil droit, Alvarez est sorti de ce duel sans blessures importantes.

Contre Joe Smith jr au Québec?

Si les pièces du casse-tête tombent au bon endroit, Eleider Alvarez retournera dans un combat de championnat du monde à sa prochaine présence sur le ring.

Il connaît déjà l’identité de son adversaire: l’Américain Joe Smith jr. (25-3, 20 K.-O.). Le tout demeure à confirmer, mais le choc serait pour la ceinture vacante du World Boxing Organisation (WBO). Celle-ci a été abandonnée par Canelo Alvarez dans les dernières semaines.

«Je sais que des discussions auront lieu dans les prochains jours, a souligné Eleider Alvarez. La semaine dernière, j’ai regardé le combat de Smith alors qu’il affrontait Jessy Hart. C’est un bon boxeur.

Je crois que nos styles se marieront bien et donneront un bon spectacle aux amateurs.»

Son entraîneur corrobore ses propos.

«Ce ne serait pas un dossier compliqué. Smith est un gars limité. Malgré cela, il est dangereux. Il apporte de la puissance dans chacun de ses coups. Ça prendra une préparation sérieuse aux niveaux physique et mental.»

Ce duel pourrait atterrir au Québec. C’est du moins le souhait du promoteur Yvon Michel. Les parties impliquées dans ce dossier amorceront les discussions dans les prochains jours.

Si le gala était présenté à Montréal, ce serait le premier combat de championnat du monde masculin à être présenté dans le Grand Montréal depuis celui entre David Lemieux et Billy Joe Saunders en 2017.

Rivas: entente à long terme

Le voyage à Verona aura été fructueux pour les représentants de GYM. Selon nos informations, le poids lourd Oscar Rivas a accepté un contrat de plusieurs combats avec Top Rank dans les dernières heures.

Le dossier est en train d’être finalisé avec les avocats du gérant de Rivas, Stéphane Lépine.

Le premier combat de cette entente serait le 28 mars alors que le Québécois d’origine colombienne ferait partie de la sous-carte du duel Beterbiev-Meng au Centre Vidéotron.