Les balados automobiles

Nous avons besoin des voitures au Québec, pour le moment du moins.

Étant donné l’étendue du territoire québécois et l’absence d’un réseau de transport alternatif efficace pour se rendre partout au Québec, nous dépendons de l’automobile.

Pour ces raisons, il nous arrive tous de discuter de voitures de temps à autre, que ce soit par intérêt purement pratique ou par passion.

Même le citadin amoureux des transports en commun que je suis est intéressé par l’avènement de la voiture électrique et les exploits de certains pilotes de course.

Ne pas s’intéresser du tout au monde automobile peut parfois même se solder en désastre. Pensez à votre ami qui s’est acheté le pire citron sur un coup de tête, tout simplement parce qu’il aimait la couleur...

Blague à part, le milieu des voitures est riche en histoire et englobe une grande variété de sujets, ce que l'on constate rapidement en s'intéressant aux balados automobiles.

Les multiples façons de parler de voitures

Ce que j’adore des balados de voitures, c'est qu’ils sont beaucoup plus variés que nous pourrions le croire.

Il est vrai que certains se collent à l’actualité et cherchent surtout à nous garder au courant des dernières annonces, mais plusieurs sortent de ce carcan.

Certains se penchent sur l’histoire des artisans derrière ces bolides, tandis que d’autres préfèrent se questionner sur comment le milieu évolue et sur la façon dont ces changements nous affecteront.

Finalement, d’autres préfèrent tout simplement parler de voitures, sujet intarissable pour les vrais passionnés.

Comme c’est souvent le cas avec les balados, chacun y trouvera son compte.

5 balados qui parlent de chars

Avec le Salon international de l’auto de Montréal qui bat son plein, beaucoup de Québécois passeront du temps à jaser de voitures dans les prochains jours. Que vous soyez en mesure de faire un tour au salon ou non, voici cinq balados qui étancheront votre soif de discussions automobiles.

Le Guide de l’auto – QUB Radio

Ce balado des experts Antoine Joubert et Germain Goyer est possiblement le meilleur podcast québécois pour rester à l’affût des plus récentes nouvelles liées au milieu automobile. Vous y trouverez aussi des essais routiers, des entrevues et des conversations de fond sur des sujets tels que la sécurité routière ou les voitures électriques.

Smoked – Miami Herald

Ce passionnant balado américain de six épisodes raconte l’histoire rocambolesque de Randy Lanier, un pilote de course professionnel qui finançait sa carrière grâce au trafic de cannabis. Une histoire franchement passionnante qui vous plongera dans le monde de la course automobile, tout en explorant la relation complexe que nos voisins du sud entretiennent avec la marijuana.

L’automobile et nous – France culture

Cette série documentaire de quatre épisodes d’environ une heure explore la relation que nous entretenons avec la voiture et s’intéresse au passé et au futur des automobiles. Décrivant la voiture comme bien plus qu’un simple outil pour se rendre du point A au point B ou un bel objet, ce balado vous fera réfléchir un brin sur la façon dont ce mode de transport a changé notre société.

Kelly Manno

Car Talk – NPR

Ce balado américain datant de la fin des années 1970 vous fera découvrir les frères Magliozzi, Ray et Tom, deux légendes du monde automobile américain. Ce duo a animé, jusqu’en 2014, une des émissions radio portant sur les voitures les plus écoutées de l’histoire, et une seule écoute vous fera rapidement comprendre pourquoi.

Podcast de char – QUB Radio

Avec cette production animée par Germain Goyer, Frédéric Mercier et Marc-André Gauthier en remplacement dans les prochains mois, vous retrouverez des collègues et amis qui ont du plaisir à parler ensemble de tout ce qui touche aux voitures. Les passionnés d’automobile vous proposent des conversations relativement courtes et pertinentes sur des sujets parfois carrément insolites, comme l’amour inconditionnel de Germain pour les voitures à panneaux de bois ou la voiture qui peut être considérée comme la plus laide de tous les temps.