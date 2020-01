Direction le Super Bowl pour Laurent Duvernay-Tardif

Laurent Duvernay-Tardif et les Chiefs ont assuré leur place au 54e Super Bowl de la NFL, dimanche après-midi, à Kansas City. La troupe d’Andy Reid a vaincu les Titans du Tennessee par la marque de 35 à 24 en finale de l’Association américaine.

La formation du Missouri n’avait pas participé à la grande messe du football américain depuis leur victoire au quatrième Super Bowl, en 1970. Lors du match ultime, disputé au Hard Rock Stadium à Miami, le 2 février, les Chiefs affronteront le gagnant du duel entre les Packers de Green Bay et les 49ers de San Francisco.

Ce sera la première fois depuis 2015 qu’un Québécois jouera le dernier match de l’année dans la NFL, alors que David Foucault avait été le dernier à réaliser l’exploit avec les Panthers de la Caroline.

La défensive des Titans a été incapable de freiner Patrick Mahomes et son attaque, qui a inscrit des touchés sur cinq de ses huit possessions. Le quart-arrière de 24 ans a lancé le ballon à 35 reprises, complétant 23 d’entre elles, dont trois pour des majeurs, pour des gains totaux de 294 verges. Le pivot a aussi ajouté six points au tableau indicatif sur une course de 27 verges.

Les receveurs Sammy Watkins et Tyreek Hill ont été les plus productifs. Le premier a récolté 114 verges de gain aérien en plus d’inscrire un touché, tandis que le second a amassé 67 verges et deux réussites.

À court d’un troisième miracle

Bourreaux des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Ravens de Baltimore, les Titans ont été incapables de sortir un lapin de leur chapeau pour un troisième match éliminatoire consécutif.

Le porteur de ballon Derrick Henry, qui avait aussi porté son équipe sur ses épaules lors des deux dernières semaines d’activités, a été limité à 69 verges au sol. Il a tout de même été l’auteur de l’un des majeurs des siens.

Pour sa part, Ryan Tannehill a amassé 209 verges de gain par la voie des airs, tout en complétant deux passes pour des touchés.

Les Titans devront donc attendre au moins une année de plus avant de pouvoir célébrer leur première conquête du Super Bowl.