Quand la vérité te rebondit en pleine face

Ça donne quoi de dire la vérité à une voisine encombrante quand elle ne l’accepte pas ? Vous avez conseillé à une correspondante de faire part de son désagrément à sa voisine pour qu’elle comprenne qu’elle devrait changer d’attitude et cesser de l’envahir dans son intimité. Moi je veux bien. Mais quand ça ne sert qu’à créer un malaise entre les deux femmes, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Est-ce que vous n’auriez pas dû lui dire de couper les ponts pour que l’autre soit sous le choc, pour qu’elle comprenne que si elle continue à s’incruster, elle va juste se faire une ennemie de sa voisine ?

Une partisane de l’action directe

Je ne conteste pas la valeur de votre façon d’envisager les choses et d’analyser la situation, mais ce n’est pas la mienne. Pourquoi couper brusquement les ponts quand il est possible de les raccorder avec des explications qui faciliteront les relations futures ? Pourquoi ne pas prendre le temps de faire comprendre à l’autre que sa façon de faire augmente les conflits et ne sert qu’à agrandir une fissure déjà existante ?