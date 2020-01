Raheem Mostert et les 49ers piétinent les Packers

Menés par un porteur de ballon en pleine forme en Raheem Mostert, les 49ers de San Francisco rejoindront les Chiefs de Kansas City, à Miami, pour le 54e Super Bowl, le 2 février. À leur domicile, la formation californienne a disposé facilement des Packers de Green Bay par la marque de 37 à 20, dimanche.

Mostert a touché le ballon à 29 reprises pour des gains de 220 verges au sol, en plus d’ajouter quatre touchés de cette façon. En tout, le jeu au sol des 49ers a amassé 285 verges, malgré la blessure qu’a subie le porteur de ballon Tevin Coleman au deuxième quart.

À titre comparatif, le quart-arrière, Jimmy Garoppolo, a seulement lancé le ballon huit fois dans tout le match. De ces passes, il en a complété six à ses receveurs, pour des gains aériens de 77 verges.

Une défensive alerte

Fidèle à sa réputation, la défensive des 49ers n’entendait pas à rire en début de match. Elle a commencé le match en forçant les Packers à dégager le ballon après deux séquences consécutives de cinq jeux et une autre de trois jeux.

Elle a aussi réussi trois revirements, dont deux au deuxième quart et un pour clore la rencontre. L’attaque en a profité pour inscrire 10 points sur les séquences après ces revirements.

Réveil tardif des Packers

Menés 27 à 0 à la mi-temps, les Packers ont ouvert la machine offensive tardivement. À ses trois premières séquences offensives de la deuxième demie, Aaron Rodgers et les siens ont inscrit trois majeurs.

Le pivot de 36 ans a terminé la rencontre avec 326 verges de gain par la passe, tout en ajoutant deux remises pour des touchés. Rodgers a toutefois été victime de deux interceptions. Sa cible préférée, Davante Adams, a obtenu 138 de ces verges. Tirant de l’arrière rapidement dans la rencontre, les Packers n’ont jamais pu installer leur jeu au sol, qui termine le match avec de maigres gains de 62 verges.

Un retour à la grande messe pour les 49ers

Les 49ers sont de retour au Super Bowl, sept ans après le seul échec de leur histoire lors du match ultime, une défaite de 34 à 31 contre les Ravens de Baltimore. San Francisco possède tout de même une fiche très positive (5-1) lors du duel le plus important de l’année. Avec une victoire, l’équipe rejoindrait les Steelers de Pittsburgh et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre comme étant les concessions les plus couronnées de l’histoire de la NFL.