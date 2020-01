Un peu de douceur à l’horizon pour Québec

À Québec, la vague de froid qui souffle sur la région depuis jeudi dernier tire à sa fin. À compter de mercredi, le mercure devrait grimper au-dessus des normales de saison.

Ainsi, après les -13 et -14 °C attendus lundi et mardi, on prévoit une température qui se maintiendra entre -2 et -5 pour le reste de la semaine.

À noter que l’avertissement de risque d’engelure d’Environnement Canada est maintenu au moins jusqu’à lundi en raison d’un refroidissement éolien de -28 en matinée et de -31 durant la nuit.

« Semaine idéale »

« C’est le passage d’un système au-dessus de la baie d’Hudson qui apportera un peu de douceur. Après quoi, le mercure devrait revenir à la normale. C’est la semaine idéale pour profiter de l’hiver », assure la météorologue d’Environnement Canada Michelle Fleury.

De plus, la semaine devrait être relativement bien ensoleillée, avec quelques passages nuageux ici et là, sauf jeudi, qui s’annonce plutôt gris. Côté précipitations, la population de la Vieille Capitale aura l’occasion de souffler un peu après les importantes chutes de neige des dernières semaines.

Outre quelques flocons disséminés ici et là, aucune chute de neige n’est prévue d’ici le week-end prochain.