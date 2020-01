Un scénario parfait pour les Canucks

En vertu d’un gain de 4 à 1 sur les Sharks de San Jose, samedi soir, les Canucks de Vancouver amorcent leur congé du match des étoiles au premier rang de la Division Pacifique.

«Entrer dans la pause avec une place en séries éliminatoires, c’est gros, et nous avons réussi à rester forts dans notre domicile», a exprimé Tanner Pearson au NHL.com, lui qui a amassé un but et une aide contre les Sharks.

La formation de la Colombie-Britannique a gagné ses huit dernières sorties devant ses partisans. Elle a également connu le plaisir de la victoire à 11 reprises lors de ses 14 dernières parties.

Ces récents succès ont permis aux Canucks de prendre temporairement l’avantage dans la compétitive section Pacifique. Avec 58 points, Vancouver a seulement un point d’avance sur les Oilers d'Edmonton, les Flames de Calgary, les Golden Knights de Vegas et les Coyotes de l’Arizona.

Seulement la formation du Nevada pourrait reprendre la priorité avant la pause du match des étoiles. Les Golden Knights disputeront un match contre les Bruins, mardi, à Boston.