Voici 10 choses à savoir sur celui qui a donné son nom à la ville de Lévis

Dans ce présent article, vous allez découvrir la vie de François-Gaston de Lévis (1719-1787), dont le nom fut choisi lors de la fondation de la ville de Lévis en 1861. La plus grande ville au sud de Québec compte près de 150 000 citoyens. Elle a pris de l'expansion en trois fusions municipales, dont la dernière qui remonte au 1er janvier 2002 avec 10 anciennes municipalités des MRC Desjardins et des Chutes-de-la-Chaudière.

1) Il a des origines nobles

François-Gaston de Lévis est né à Ajac près de Limoux dans le sud de la France le 20 août 1719. Le père de François-Gaston était duc d’Ajac et sa mère était la cousine du duc de Lévis-Mirepoix.

2) Il devient capitaine à l’âge de 17 ans

À l’adolescence, il devient soldat et rapidement il gravit les échelons de l’armée française. À 17 ans, il est nommé capitaine à la suite de sa participation à la bataille du Rhin, dans le cadre de la guerre de succession de Pologne (1733-1738). Rapidement, sa réputation d’homme brave le suit.

3) Il part pour l’Amérique en 1756

À son arrivée en Nouvelle-France, il s’enrôle dans le bataillon de l’armée française dans le cadre de la guerre de Sept Ans. En réalité, cette guerre a duré neuf ans, puisque le conflit a débuté en 1754, lorsque les Anglais, dirigés par George Washington, ont remporté la Bataille de Youngstown dans la vallée de l’Ohio.

4) Il participe à de nombreuses batailles... sauf celle des plaines d’Abraham

Le 8 juillet 1758, François-Gaston, avec le marquis de Montcalm, commande une troupe de 4000 soldats français à la bataille de Fort-Carillon (Ticonderoga dans l’État de New York). Ils remportent la bataille avec trois fois moins d’hommes que les Anglais. Sentant que Montréal est menacé, Montcalm envoie Lévis défendre la ville, le 9 août. Il ne sera pas présent le 13 septembre 1759 lors de la bataille des plaines d’Abraham et cette absence sera regrettée par le gouverneur de Vaudreuil.

5) Héros de la bataille de Sainte-Foy

Au cours de l’hiver 1759-1760, le chevalier de Lévis prépare la reconquête de Québec. Il devient commandant des troupes françaises à la suite du décès de Montcalm. Au même moment, le général anglais James Murray, successeur de Wolfe, renforce les fortifications de Québec. Le 28 avril 1760, François-Gaston remporte la bataille de Sainte-Foy et les Français assiègent à nouveau la ville de Québec.

6) Une victoire... de courte durée

L’espoir d’une reconquête française prend fin le 9 mai 1760, lorsqu’une frégate anglaise jette l’ancre devant Québec. Elle sera rejointe par deux autres le 15 mai. Ces renforts leur permettent de lever le siège et le chevalier de Lévis se replie à Montréal.

7) Capitulation de Montréal

Le 8 septembre 1760, voulant éviter une effusion de sang, le gouverneur de Vaudreuil ordonne la capitulation de Montréal. François-Gaston de Lévis veut sauver l’honneur de l’armée en demandant un nouveau combat, mais Vaudreuil refuse. Lévis brûle les drapeaux de son régiment puis il part pour la France le 27 octobre.

8) Le retour en France et la fin de sa vie

À son retour sur le Vieux Continent, il participe à d’autres batailles dans le cadre de la guerre de Sept Ans. Il devient par la suite lieutenant-général, gouverneur d’Artois et, en 1783, il est élevé au grade de maréchal de France. Durant les dernières années de sa vie, il entretient une correspondance avec le gouverneur Murray. François-Gaston est décédé à Arras, dans le Pas-de-Calais, le 26 novembre 1787.

9) Divers lieux commémorent le héros

Depuis novembre 1894, la statue de François-Gaston de Lévis trône sur la façade de l’hôtel du Parlement. Elle est l’œuvre de l’architecte Charles-Eugène Taché de l’Assemblée nationale du Québec. Aussi, sur le site de l’actuel parc des Braves, on honore sa mémoire et celle de Murray et des soldats morts lors de la bataille de 1760.

10) Pourquoi avoir donné son nom à la ville de Lévis

Lors de la fondation de la ville, le 18 mai 1861, Mgr Joseph-David Déziel, curé de la paroisse Notre-Dame-de-la-Victoire, a choisi ce nom prestigieux, car la famille Lévis est associée à l’histoire lévisienne depuis des générations.

Le nom Lévis a toujours fait partie de la toponymie malgré le fait qu'aucun membre de cette famille ne se soit installé à Lévis. C'est un honneur à titre de chevalier victorieux qui vient d'une famille prestigieuse. On peut dire que c'est une forme d'appropriation pour rendre hommage en premier lieu à Henri de Lévis (qui a donné son nom à Pointe-Lévy), qui fut vice-roi de la Nouvelle-France, puis à François-Gaston de Lévis qui a réalisé un exploit militaire lors de la conquête anglaise. C'est une forme de continuité.

Un texte de Louis Hallé, historien

Vous pouvez consulter la page Facebook de la Société d’histoire de Lévis en cliquant ici , et le site web en vous rendant ici .

Vous pouvez également lire nos textes produits par la Société historique de Québec en cliquant ici, et par Bibliothèque et Archives nationales du Québec en cliquant ici.

Références