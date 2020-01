Accidents à répétition sur la 18e Rue: une victime réclame des mesures «immédiates»

Happé par une voiture la semaine dernière, à l’angle de la 18e Rue et de la 4e Avenue, un résident de Limoilou s’est présenté à l’hôtel de ville, lundi soir, pour demander aux élus des mesures «immédiates» à cette intersection dangereuse.

Chanceux dans sa malchance, Cyril Garneau s’en est tiré avec une côte fracturée. Sa conjointe enceinte, projetée sur plusieurs mètres, a été victime de plusieurs ecchymoses et d’une commotion. Son fœtus n’est pas en danger. Un miracle dans les circonstances.

«Ne pas agir immédiatement est inacceptable. Je vous demande de prendre des mesures urgentes pour sécuriser la 18e Rue et si des travaux sont nécessaires, je vous demande de nous donner un échéancier», a réclamé Cyril Garneau au micro, en s’adressant à la conseillère du quartier, Suzanne Verreault.

Mme Verreault a tendu la main aux citoyens venus confronter l’administration Labeaume, en ouvrant la porte au dialogue au sein d’un nouveau comité qu’elle souhaite mettre sur pied.

«J’ai le goût d’inviter les citoyens avec les gens du service des transports à se rencontrer, à discuter ensemble, pour permettre aux gens des transports de vous expliquer les mesures mises en place et en même temps, [pour] que les gens du service entendent vos craintes. Je pense qu’il faut travailler ensemble et s’entendre pour trouver la meilleure solution», lui a-t-elle répondu.

Plus tôt dans la journée, en marge d’un point de presse, Mme Verreault sympathisait avec le couple victime de ce nouvel accident «déplorable». Elle avait toutefois défendu le travail de la Ville dans le dossier de cette intersection réputée en raison des dizaines d’accidents qui s’y sont produits dans les dernières années.

«On a fait beaucoup de choses à date, on n’est pas restés les bras croisés, mais le rapport de police nous démontre que c’est vraiment une distraction d’un conducteur à basse vitesse... Moi, j’ai le sentiment que la Ville a agi, mais j’ai toujours le même sentiment que les citoyens (qui ne se sentent pas) en sécurité également.»

Labeaume s’en mêle

Plus tard en soirée, le maire Régis Labeaume a dit être passé «au travers du dossier aujourd’hui» avec la conseillère Verreault. Il a promis d’aller de l’avant avec des mesures qui satisferont, éventuellement, les résidents de Limoilou.

«Élargir les trottoirs, ça fait bien du sens. Il y a des solutions sur la table. Il faut beaucoup investir et on est prêts à le faire. La seule affaire, c’est: "Est-ce qu’on fait la bonne affaire?" Je ne me lève pas le matin en espérant que des gens se fassent frapper. Il faut juste qu’on se parle, qu’on se comprenne et qu’on pose les bons gestes. [...] On va faire ce qui est nécessaire», a-t-il déclaré.