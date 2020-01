SAMSON, Jean-Louis



À la Maison Catherine de Longpré, entouré de l'amour des siens, le mardi 14 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Samson, époux de madame Julienne Lacasse et fils de feu Clément Samson et de feu Antoinette Rancourt. Il demeurait à Saint-Georges. La famille recevra les condoléances aule vendredi 24 janvier en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9h.et l'inhumation aura lieu, ultérieurement, au cimetière à Saint- Prosper. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Julienne Lacasse; ses enfants: Mario (Marie-Claude Bernier) et Chantal (Dominic Marcoux); ses petits-enfants : Alexandre et Carolane Samson ainsi que Élisabeth et François Marcoux. Il était le frère de: Jean-Marie (feu Gisèle Duchesneau), feu Yvon (Lise Langlois), Keven (Rolande Vaillancourt) et Colette (Richard Langlois). Il était le beau-frère de: feu André (Corinne Champagne), Rolland (Michelle Quirion), Louis (Huguette Gagné), Henriette (feu Emmanuel Nadeau), feu Mariette (feu Jean-Paul Monast), feu Julien, Blandine (Gilles Ouellet), Monic (Réal Vincelette), Pierre-Alain et Anne-Marie (feu Philippe Patry). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier chaleureusement leur tante Marie pour son support ainsi que le personnel de la Maison Catherine de Longpré et du Centre hospitalier de Saint-Georges pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 7M1.