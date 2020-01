CNN malhonnête envers Bernie Sanders?

Ce n’est pas la première fois qu’on s’en prend à CNN pour le manque d’objectivité de sa couverture de la politique américaine, mais habituellement on lui reproche de favoriser les démocrates.

Dans un article publié le 17 janvier, John Kass du Chicago Tribune avance que le traitement réservé à Bernie Sanders par la modératrice de CNN Abby Phillip n’est rien de moins que honteux.

Hass se considère lui-même comme un conservateur, ce qui ne l’empêche pas de considérer que le candidat le plus progressiste a été victime d’une injustice lors du dernier débat.

De quoi Mme Phillip se serait-elle rendue coupable? D’avoir contribué à entretenir une image misogyne du sénateur du Vermont. Je rappelle qu’Elizabeth Warren avait dans les jours précédents affirmé que Bernie Sanders lui avait confié en 2018 qu’il ne croyait pas qu’une femme puisse remporter une élection présidentielle. Cette attaque de Mme Warren était une réplique à une première attaque de Sanders à son endroit.

Dans les reproches qu’il adresse au réseau, Hass fait valoir qu’avant même le début du débat, CNN faisait circuler un article présentant déjà Sanders comme un misogyne. Abby Phillip n’aurait donc qu’enfoncé le clou. On agirait ainsi parce que la campagne d’Elizabeth Warren est en perte de vitesse alors que Sanders progresse bien dans les sondages en Iowa, où on se prononcera le 3 février prochain.

La critique de Jordan Hass ne me semble pas anecdotique. Elle entretient l’idée qu’il existe un complot pour écarter Bernie Sanders. Déjà, les partisans de Bernie étaient en colère en 2016 parce que la direction du parti favorisait clairement la candidature d’Hillary Clinton.

Les partisans du sénateur du Vermont pourraient bien se soulever une fois de plus s’ils croient, comme Hass, qu’on épargne les Biden et Warren pendant les débats pour bousculer et discréditer Sanders.

Je suis de ceux qui croient que la victoire de Donald Trump lors de la dernière présidentielle est partiellement attribuable au fait que bien des progressistes déçus de la défaite de Bernie ont préféré demeurer à la maison plutôt que d’aller voter.

Si Donald Trump a mené une belle campagne en 2016 et que la campagne Clinton a dû reconnaître des erreurs stratégiques et les limites du charisme de la candidate, l’absence de solidarité de plusieurs progressistes ne peut être ignorée. S’apprête-t-on à revivre le même scénario en 2020?

Pour l’argumentaire de Jordan Hass dans le Chicago Tribune, c’est ici.