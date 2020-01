Conduites au plomb: la Ville de Québec visitera 80 000 immeubles

La Ville de Québec amorcera, cet été, une opération de dépistage de conduites au plomb sans précédent. Elle prévoit visiter, d’ici 10 ans, 80 000 immeubles pour identifier et remplacer les conduites suspectes, tout en refilant une partie de la facture aux citoyens touchés.

Le gouvernement du Québec oblige les municipalités à s’attaquer au plomb, jugé nocif pour la santé lorsque la norme de 5 microgrammes par litre d’eau est dépassée. Lors de sa première conférence de presse depuis le début de l’année 2020, le maire Régis Labeaume a évoqué une «prise de conscience collective» l’automne dernier sur les risques liés au plomb.

«Nous avons décidé de nous attaquer de façon beaucoup plus importante au problème», a-t-il annoncé, promettant de régler le problème une fois pour toutes. Le réseau de distribution d’eau potable de la Ville de Québec ne contient plus de plomb, a-t-on assuré. Cependant, des milliers de résidences en contiennent toujours et seraient branchées au réseau d’aqueduc public avec des conduites au plomb.

En se basant sur les quelques 1 200 échantillons d’eau potable prélevés depuis 2008, la Ville estime que 10 % des bâtiments construits avant 1980 sur son territoire, sont encore équipés de branchements au plomb. Cela représenterait donc 8 000 chantiers à effectuer sur les 80 000 immeubles recensés (tant résidentiels que publics et commerciaux).

La Ville entend procéder à environ 1 000 tests de dépistage de plomb en 2020. Il s’agit d’une année de «rodage», a-t-on insisté en point de presse, afin de préparer le plan d’action pour les années à venir et d’augmenter la cadence. Pour être valides, ces tests doivent obligatoirement être faits en période estivale, selon les recommandations de Santé Canada, lorsque l’eau est plus chaude.

Une facture de 5 000 $ à 15 000 $

Lorsqu’une conduite au plomb aura été détectée, la Ville effectuera les travaux et refilera aux citoyens les coûts liés à la partie privée du terrain et la remise en état des lieux. La facture pourrait varier entre 5 000 $ et 15 000 $ selon Gilles Dufour, directeur général adjoint à la division de l’Eau et de la valorisation énergétique à la Ville.

Un programme d’aide financière sera toutefois mis en place (subvention de 2 500 $ maximum) et les citoyens auront la possibilité d’étaler le paiement des travaux sur la facture de taxes pour une période de 10 à 15 ans, afin d’atténuer le choc.

«On a l’obligation d’agir, c’est une question de santé, la Ville va de l’avant, on va être dans l’action mais il ne faut pas y aller dans la précipitation non plus», a déclaré la conseillère municipale Suzanne Verreault.

Plus de détails à venir....