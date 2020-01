Courez la chance de vivre l'expérience ultime du Carnaval en formule VIP pour quatre personnes la fin de semaine du 8 février. À gagner, un forfait incluant: une nuitée à l'hôtel Delta, l'accès au Défilé Hydro-Québec et la course en canot en formule VIP, en plus d'affronter Bonhomme au Chop Chop Stop Vidéotron.

Cliquez ici pour participer.