Deuxième recours collectif sur la poussière: 60 % des résidents initialement inscrits maintenant exclus

Dans le cadre du deuxième recours collectif contre l’administration portuaire de Québec, les représentants des résidents ont concédé que 60 % des résidents inclus dans la zone ne se qualifient par pour une indemnisation.

C’est ce que l’avocat des demandeurs Véronique Lalande et son conjoint a annoncé dans le cadre des plaidoiries qui se déroulent cette semaine. Ce deuxième recours touchait initialement une plus large zone ainsi qu’une période plus grande débutant à l’automne 2010.

Initialement l’ensemble des quartiers de la basse-ville étaient inclus dans ce recours, soit quelque 36 650 résidents, selon les chiffres de 2016. Or, Me François Pinard-Thériault a indiqué que 23 290 de ces résidents ne se qualifiaient pas pour un dédommagement.

C’est essentiellement le quartier Saint-Sauveur et le nord de Limoilou qui se trouvaient dans la zone noire qui sont maintenant exclus du recours. Les quelque 6 642 résidents de la zone jaune, c’est-à-dire le Vieux-Limoilou et les 6 718 résidents de la zone rouge, Vanier et le quartier Meizerets, seraient indemnisés si le juge donne raison aux demandeurs.

750 $ et 1000 $

Les demandeurs se basent sur le fait que les quelque 80 résidents de ces deux zones interrogés ont dit avoir composé avec une poussière en «quantité excessive». Les résidents de la zone jaune du Vieux-Limoilou, plus touchée en raison des vents dominants, devraient recevoir 1000 $ selon les demandeurs.

Quant à la zone rouge de Vanier, les résidents devraient recevoir 750 $ toujours selon les demandeurs. Arrimage Québec et le port feront quant à eux leurs plaidoiries à compter de mercredi.