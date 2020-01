Dois-je vendre ma maison au rabais si elle ne se vend pas?

Un lecteur demande : « Est-ce que je devrais baisser le prix de ma maison si elle ne se vend pas ? »

Les vendeurs qui fixent un prix trop élevé se retrouvent souvent plongés dans le cercle vicieux suivant : le prix est contraire aux attentes des acheteurs, qui font des offres d’achat sur les maisons voisines, et la maison trop chère traîne sur le marché. Les semaines et les mois passent, et les nouveaux acheteurs suspectent un problème sur cette maison trop chère qui demeure invendue.

Pour éviter de « brûler » de la sorte une maison, l’idéal est donc d’afficher le bon prix dès la mise en marché.

Mais si la maison ne se vend pas, comme dans le cas de notre lecteur, vous avez trois options.

Vous pouvez attendre et espérer qu’un acheteur fasse une offre. Mais vous pourriez attendre longtemps. Vous pouvez retirer votre maison du marché. Vous pouvez baisser le prix. Et contrairement aux fausses croyances, c’est cette troisième option qui risque d’être la plus profitable, puisque cela coûte cher en temps et en argent de conserver une maison invendue.

Comment trouver le bon prix

Il y a deux valeurs que vous devez déterminer : le prix que vous allez demander et le prix que vous souhaitez obtenir. L’écart entre ces deux prix vous permettra de négocier.

Cela dépendra évidemment du marché dans lequel se situe votre maison, mais règle générale, il faut s’attendre à négocier le prix, ou encore les conditions de vente. Tâchez de faire plaisir à vos acheteurs potentiels et offrez-leur la possibilité de négocier. C’est dans la nature humaine : nous aimons négocier.

Pour déterminer la valeur marchande, vous pouvez utiliser la méthode des comparables, qui tient compte du prix de vente des immeubles comparables de votre secteur. Un courtier immobilier pourra vous aider à trouver ces prix de vente, puisqu’il a accès à des outils de recherche exclusifs à sa profession.

Attention toutefois à ne pas confondre la valeur marchande à la valeur municipale. La valeur municipale est établie par votre municipalité à des fins de taxation. Elle peut être supérieure ou inférieure à la valeur marchande, selon la ville et le secteur.

Pour le reste, tout dépendra de votre empressement à vouloir vendre votre maison. Si vous êtes pressé de vendre, il suffira d’afficher votre maison à un prix qui se situe un peu en dessous de la valeur marchande.

♦ Ghislain Larochelle est un professionnel inscrit à l’Ordre des ingénieurs du Québec ainsi qu’à l’OACIQ.

Conseils