F1 : Latifi met en valeur ses origines avec son numéro

Nicholas Latifi se devait de choisir un numéro pour sa première année en Formule 1 et le Canadien a décidé d’honorer la ville où il a grandi.

La voiture de l’athlète de 24 ans sera reconnaissable de celle de son coéquipier chez Williams, l’Anglais George Russell, grâce au numéro 6 qu’elle arborera. Né à Montréal, le pilote a déménagé à Toronto avec sa famille, peu après sa naissance.

Il a expliqué sa décision dans une vidéo diffusée sur le fil Twitter de son équipe.

«La raison pour laquelle j’ai choisi ce numéro c’est que je suis de Toronto et la ville est connue comme sous le nom "The Six", parce que l’indicatif régional pour les quartiers de Toronto son 416 ou 647, a raconté Latifi. C’est un peu farfelu, mais c’est resté et c’est pourquoi j’ai choisi ce numéro.»

Le terme «The Six» a été popularisé par le chanteur Drake. Lors de son passage sur le plateau de l’émission «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» en mai 2016, il a expliqué les origines du nom. Le terme est aussi devenu populaire lors de la conquête du trophée Larry O’Brien des Raptors de Toronto au printemps 2019.

Le dernier à avoir appliqué ce numéro sur sa voiture en Formule 1 est Nico Rosberg, qui avait gagné le championnat des pilotes en 2016, avant de prendre sa retraite.