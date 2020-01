La Revue Sportive 2020

C’est ce midi (sur invitation), à La Cage Brasserie sportive de Beauport, que le promoteur sportif Gaston Bélanger, de l’arrondissement Beauport, lancera la 29e édition de sa Revue Sportive.

Gaston en profitera encore une fois pour honorer quelques personnalités impliquées dans le sport et les activités communautaires de la grande région de Québec, l’Île d’Orléans, Côte-de-Beaupré et la région de Charlevoix, qui se sont illustrées au cours de l’année 2019 et qui sont souvent oubliées par les médias traditionnels (journaux, télé, radio). Je vous en reparlerai cette semaine.

Les 125 ans de Garant

Entreprise d’origine québécoise située à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Garant célèbre cette année ses 125 ans. De ses débuts en 1895, alors que Télesphore Garant érigeait sa forge à quelques pas de la résidence familiale, à aujourd’hui, le chiffre d’affaires de Garant avoisine les 100 M$. Chef de file dans la fabrication et la mise en marché d’outils non motorisés pour le jardinage, le déneigement, le nettoyage et la construction, l’entreprise propose pas moins de 4000 produits différents disponibles chez tous les détaillants, et ce, partout au Canada et aux États-Unis. Le lancement des festivités (promotions et concours) entourant le 125e anniversaire de l’entreprise s’est effectué le 10 janvier en présence de Bonhomme Carnaval et d’une partie des 375 employés de Garant.

Normandin

Les restaurants Normandin ont remis récemment la somme de 28 148 $ au Club des petits déjeuners du Québec, cause à laquelle ils s’allient pour une 13e année consécutive. Le montant amassé en 2019 permettra d’offrir aux enfants la possibilité de prendre un déjeuner nutritif avant d’aller en classe. C’est en mettant en place plusieurs initiatives dans ses 40 restaurants du Québec que Normandin a accumulé cette somme. En 13 ans, Normandin a remis près de 500 000 $ au Club des petits déjeuners, qui veille depuis 25 ans à ce que les jeunes élèves aient une chance égale de bien commencer leur journée. Sur la photo : Stéphane Journault, directeur ventes et marketing chez Normandin ; Jean Julien, vice-président ventes et marketing ; Aryann-Sarah Veilleux, conseillère principale au Club des petits déjeuners, et Gaétan Côté, directeur de la succursale Normandin rue Bouvier, sont en compagnie d’employés(es) de chez Normandin.

Le Canada champion en courte piste

Les Jeux mondiaux d’hiver des maîtres se sont terminés hier (dimanche) à Innsbruck en Autriche. Ce festival des jeux d’hiver pour les plus de 30 ans a réuni plus de 3 000 athlètes répartis dans 12 disciplines sportives. Le Canada s’est illustré en patinage de vitesse, courte piste, dans les trois épreuves imposées. Yves Garneau (photo), résident de Québec, a gagné 3 médailles d’or aux épreuves du 500 m, 777 m et 1000 m. Le Canada, représenté par 19 athlètes principalement du Québec (6 femmes et 13 hommes) a été couronné champion mondial en patin, courte piste, en récoltant un total de 18 médailles.

Anniversaires

Edwin (Buzz) Aldrin (photo), astronaute américain, le 2e homme à avoir marché sur la Lune (Mission Apollo 11 en 1969), 90 ans... Denis Langlois, directeur de l’information à BLVD 102,1... Michel Goyette, comédien québécois, 47 ans... Micheline Fleury, la conjointe de Gaby Drolet, de circulationquebec.com... Jamie Hislop, joueur avec les Nordiques de 1979 à 1981, 66 ans... David Lynch, réalisateur (L’homme éléphant), 73 ans... Claude Croteau, webmestre du site www.ckcv.com, 82 ans.

Disparus

Le 20 janvier 2019. Hélène Rowley Hotte (photo), 93 ans, mère de l’ex-chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe... 2018. Paul Bocuse, 91 ans, grand chef cuisinier français parmi les plus célèbres du monde... 2018. Naomi Parker Fraley, 96 ans, Américaine qui a inspiré avec son bandana rouge à pois blancs l’affiche de « Rosie la riveteuse » et son slogan « We Can Do It ! », emblèmes de générations de lutte féministe... 2017. Cédric Finn, 27 ans, fils de Nathalie Lapierre et Steven Finn (Nordiques)... 2015. Hitoshi Saitō, 54 ans, judoka japonais, double champion olympique (1984 et 1988)... 2013. Richard Garneau, 82 ans, monument de la télévision sportive, journaliste, commentateur et descripteur... 2012. Marjolaine Gagné, 70 ans, présidente-fondatrice de TéléMag Québec... 2012. Etta James, 73 ans, légendaire chanteuse de blues... 2011. Vincent Rochette, 83 ans, ingénieur de Québec... 2009. Claude Potvin, 69 ans, le plus célèbre des 4 Chevaliers O’Keefe... 2008. Robert Lemieux, 66 ans, avocat montréalais... 1993. Audrey Hepburn, 63 ans, actrice et ambassadrice spéciale de l’UNICEF.... 1984. Johnny Weissmuller, 79 ans, nageur et acteur (Tarzan).